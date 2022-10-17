Про це пише Главком.

Цього року в рамках 17-го конкурсного відбору кінопроєктів контракти підписали з фірмами на 191,44 млн грн. Найбільше держфінансування дісталося ТОВ "Спільна Перемога Продакшн", яке отримало з бюджету 25 млн грн. Журналісти повідомляють, що товариство лобіювало у Раді з державної підтримки кінематографії.

"Це орган, який своїм рішенням затверджує переможців для надання держпідтримки. Так ось, до червня 2021 року одним зі співвласників ТОВ "Спільна Перемога Продакшн" значився Артем Колюбаєв, нинішній голова Ради з держпідтримки кінематографії. Крім цього, Колюбаєв є співвласником продакшену "Ама віжн", бенефіціаром якого до 25 лютого 2020 року був керівник Офісу президента Андрій Єрмак", – йдеться у розслідуванні.

Єрмак має зв'язок ще з однією компанією "Грейд М", яка подалася на держфінансування в 19,98 млн грн на стрічку "Лайфер". Після оприлюднення фільму в ProZorro, через 7 місяців, у вересні, замовник скасував тендер зв'язавши це з повномасштабною війною та неподанням ТОВ "Грейд М" документів для підписання договору у визначені терміни.

29 вересня Держкіно знову опублікувало тендер, утім завадило білоруське громадянство співзасновника і власника київської кінофірми ТОВ "Грейд М" Максима Лещенка.

"У 2017 році творчі шляхи Лещенка та майбутнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака перетнулися. Єрмак виступив продюсером фільму "Правило бою", виробництво якого профінансував Лещенко. Йшлося про суму $500 тис. Це була дебютна кіноробота Андрія Єрмака. Після цього співробітництво тандему Лещенко-Єрмак поглибилося. У травні 2018 року вони разом із Артемом Колюбаєвим (теперішній голова Ради з держпідтримки кінематографії, – ред.) заснували фірму "Ама віжн". Компанія спеціалізується на виробництві кіно- та відеофільмів і телевізійних програм", – роз'яснюють в Главкомі.

На початку вересня 2018 року Кабмін включив фірму в держфінансування – 24,61 млн грн на стрічку "Щедрик". Продюсерами виступили – Артем Колюбаєв і білорус Максим Лещенко.

"Держфінансування було розбито на три етапи. Левову частину коштів (19,21 млн грн) ТОВ "Ама віжн" отримало наприкінці грудня 2018 року. Решту (трохи понад 5 млн грн, – ред.) компанія одержала протягом 2020-2021 років – у час, коли Андрій Єрмак уже трудився в Офісі президента Володимира Зеленського", – додали у відомстві.

А вже у 2021 році ТОВ "Ама віжн" отримало 316 тис. грн від Українського культурного фонду, засновником якого є відповідне Міністерство.

Загалом серед переможців:

ТОВ "Спільна Перемога Продакшн" на виробництво стрічки "Глухомань" – 25 млн грн при загальному бюджеті у 31,2 млн грн;

ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент" на фільм "Її очима" – 24,96 млн грн із закладених 31,2 млн грн;

ТОВ "Зет Пікчерз" на стрічку "140 децибелів тиші" – 20 млн грн (100% держфінансування);

ТОВ "Ріал Пікчерс" на фільм "Мій юний принц" – 20 млн грн із необхідних 25 млн грн;

ТОВ "Форм Філмз" на стрічку "Орталан" – 20 млн грн із закладених 25 млн грн.

Загальний рейтинг.

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