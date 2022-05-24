Повз Землю за кілька днів пролетить величезний астероїд
Астероїд діаметром 1,8 км 27 травня пролетить повз нашу планету на відстані 4 млн км, що майже вдесятеро більше відстані між Землею і Місяцем
Про це повідомляє Science Alert з посиланням на дані Центру вивчення навколоземних об'єктів.
Як зазначається, астероїд в чотири рази перевищує розмір Емпайр-стейт-білдінг і скаладає в діаметрі 1,8 км.
Хоча враховуючи розміри об'єкту, NASA кваліфікувало його як "потенційно небезпечний", хвилюватися не варто: астероїд 7335 пролетить повз нашу планету на відстані приблизно 4 мільйони кілометрів. Це майже в 10 разів більше середньої відстані між Землею і Місяцем.
Таку кваліфікацію астероїду агентство дало через те, що якщо колись його орбіта перетнеться з орбітою Землі, це може вплинути на нашу планету.
У NASA також кажуть, що астероїд 7335 – найбільший астероїд, що наблизиться до Землі у 2022 році.
Швидкість руху цього каменя складає 76 тис. км на годину, тобто він у 20 разів швидший за кулю. Наступного разу він пролітатиме повз Землю в 2055 році, але очікується, що тоді його траекторія буде ще дальшою від Землі – на відстані, що у 70 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.
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