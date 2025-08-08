Атомні підводні човни США біля берегів Росії: гра на публіку, чи бажання стримати агресора його ж методами

Еспресо розповість, як висловлювання маріонеткового експрезидента Росії призвели до атомних субмарин США неподалік берегів РФ, як розцінювати такі дії з боку адміністрації Трампа та до чого це може призвести

Публікація, що наблизила підводні човни

Історія, яка може видатись доволі шокуючою та неординарною, розпочалась ще більш незвично. Мовиться про 28 липня, коли Дональд Трамп чи не вп’яте висловив розчарування диктатором Володимиром Путіним та оголосив про зменшення терміну, який виділили РФ, аби припинити вогонь на території України.

Не зволікаючи, того ж дня експрезидент Росії, який тимчасово заміняв Путіна для легітимізації його наступних термінів, та заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв відповів Трампу. Зокрема він заявив , що президент США грає з ними в гру ультиматумів.

"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо", – написав Мєдвєдєв.

Вочевидь, гнівні пости з X російського підставного політика у відставці не принесли плоди і вже наступного дня термін ультиматуму скоротили до 10 днів. Однак та публікації експрезидента РФ, принаймні так це зобразили публічно, призвела до дещо серйозніших наслідків. Дональд Трамп вирішив відреагувати на неї. Ба більше, зробити це 47 президент США вирішив у жорсткій манері, назвавши Мєдвєдєва "невдахою".

"Мєдвєдєву, невдасі та колишньому президентові Росії, який досі вважає себе президентом, варто пильнувати, що він говорить. Він заходить на дуже небезпечну територію!", – йдеться у його публікації у Truth Social.

президент США Дональд Трамп, фото: gettyimages

І якщо до різких висловлювань від президента США всі вже звикли, то його заява від 1 серпня про розміщення ядерних субмарин у "відповідних регіонах" стала переходом на новий рівень конфронтації. Чи ні?

Перемога у битві ядерного шантажу

"Виходячи з украй провокаційних заяв колишнього президента Росії, а нині заступника голови ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, я наказав розмістити два атомних підводних човни у відповідних регіонах, про всяк випадок – якщо ці безглузді та підбурювальні заяви є чимось більшим, ніж просто слова", – написав Дональд Трамп.

Так, це не перший випад президента США в сторону Росії, однак точно перший, який пов’язаний з погрозою бойових дій, а не економічних санкцій.

Як зазначив у коментарі Еспресо голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак, у цій ситуації може йтись виключно про гучну заяву.

"Білий Дім продає те, що і так уже реалізовано, тому що підводні човни Сполучених Штатів Америки акваторію неподалік Росії і до цього контролювали. Зараз технології і так дозволяють це робити. Ця історія – це про видачу новин, в яких, знаєте, і немає новин", – пояснив експерт.

Водночас політолог Вадим Денисенко вважає, що таким чином Дональд Трамп фактично прийняв правила гри диктатора Путіна і відповідає ядерними погрозами на ядерні погрози.

"Виключно з погляду, що останні три роки Володимир Путін регулярно лякає світ ядерною дубинкою і говорить про те, що може нею скористатися. А зараз фактично Трамп відповідає йому: "Добре, ми готові взяти цей вибір". Насправді всі прекрасно розуміють, що російський диктатор боягуз і він не збирається навіть цього робити. Однак досі весь світ, і включно з Байденом, боявся публічно відповідати РФ тією ж монетою", – додав він.

Субмарина ВМС США класу "Огайо", фото: Shipshub

На думку експерта, адміністрація попереднього президента США, розуміла, що ядерні погрози РФ – лише погрози, проте продовжувала підігрувати Кремлю, якщо там про це згадували. Натомість Дональд Трамп "не хоче займатись цими дурницями" і, ба більше, готовий у притаманній собі манері підвищувати ставки.

"І у відповідь Росія насправді не може зробити нічого, тому що, я повторюся, Путін – неймовірний боягуз і ніякого ядерного удару завдавати не збирається. Думаю, що Трампу надоїло, що його водять за ніс як дурня і тепер він гратиме в іншу гру", – підкреслив Вадим Денисенко.

Попри те, що розцінюють ці ядерні ігри експерти дещо по різному, сходяться вони в одному – йдеться виключно про суворий політичний шантаж, а відтак очікувати реальних пусків не слід.

Цікаво, що американська воєнна аналітикиня Ребека Грант у ефірі Fox News зазначила , заява президента США Дональда Трампа про розміщення двох атомних субмарин може зупинити ядерну риторику диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна. Причиною цього є факт перебування американської ядерної тріади у бойовій готовності.

Суттєвим фактом до того ж є і те, що США все ще єдина на планеті Землі держава, яка має досвід застосування ядерної зброї. І це не може не відігравати роль у тому, що весь світ задумується, коли її президент нагадує про це.

Якими "іграшками" бряжчить президент США перед Росією

Хоч і Дональд Трамп був небагатослівний перед журналістами та у своїх публікаціях, однак військові експерти та аналітики схиляються до того, що йшлось про пересування підводних човнів ВМС США класу "Огайо", адже лише ці субмарини здатні нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. Слід вказати, що такі човни є основою американської ядерної тріади і складають 70% усього ядерного арсеналу США.

Субмарини класу "Огайо" є носіями, в основному, балістичних ракет Trident II (D5). Вони здатні долати близько 12 тис. кілометрів і можуть вміщати 14 ядерних боєголовок W76-1 з потужністю близько 100 кілотонн, або ж до 8 боєголовок W88 потужність близько 475 кілотонн.

Балістична ракета підводного базування Trident II D5, фото: Lockheed Martin

Для повноти картини, потужність боєголовки міфічного російського "Орєшніка", згідно з інформацією з відритих джерел, може становити близько 150 кілотонн, а американська "Fat man", яку скинули на японське місто Нагасакі у далекому 1945 році – близько 21 кілотонни.