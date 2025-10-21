Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"

Якщо легендарний французький злочинець Арсен Люпен і мав колись перенестися з книжкових сторінок у реальність, то саме цієї осені, здається, настав ідеальний час. І ні, це не перший випадок, коли з Лувру щось винесли у злочинний спосіб, але, мабуть, один із найгучніших за останні десятиліття. Детальніше про це розповість Еспресо.

Що сталося 19 жовтня і що викрали

художній музей Лувр, фото: gettyimages

Пограбування сталося вранці 19 жовтня о 9:34 – приблизно за пів години після відкриття музею для відвідувачів. Грабіжники приїхали вантажівкою з підіймачем-драбиною, вдяглися в помаранчево-жовті жилети, піднялися до другого поверху з боку річки Сени, порізали дисковою пилкою вітрину в залі Галерея Аполлона, одній з найрозкішніших зон Лувру, і за кілька хвилин винесли набір дорогоцінностей.

Сам наліт тривав кілька хвилин, тому грабіжники швидко втекли без спроби їх затримати.

Викрадені з Галереї Аполлона коштовності належали до імператорсько-королівської колекції, що зберігалася в Луврі десятиліттями. Серед них – тіара, намисто та сережки, створені паризькими ювелірами на початку XIX століття для королева Марії-Амелії та Гортензiї Богарне. У їхній оздобі – 24 цейлонські сапфіри та понад тисяча діамантів. Також зник смарагдовий гарнітур, подарований Наполеоном I своїй другій дружині, імператриці Марії-Луїзі, до весілля 1810 року. До нього входили намисто з 32 смарагдами, 1 138 діамантами та пара сережок. Ще одна викрадена реліквія – діадема імператриці Євгенії де Монтіхо, дружини Наполеона III, оздоблена 56 смарагдами та 1 354 діамантами. Вона вважалася символом пишноти Другої французької імперії.

виставлена колекція, більшу частину з якої викрали, фото: соцмережі

Цікаво, що один із найзнаковіших і найбільших діамантів колекції (Regent) залишився на місці (його ціна становить понад 60 млн доларів).

Про надзвичайну швидкість нальоту свідчить той факт, що під час втечі злодії загубили корону імператриці Євгенії, яка прикрашена 1354 діамантами та 56 смарагдами. Її знайшли на вулиці цілою, але пошкодженою.

Тож в цілому зникло вісім цінних предметів минулого. Всі ці прикраси виготовлені найкращими ювелірами Парижа для монархів Франції, є не лише коштовностями, а й історичними артефактами. Вони не підлягають продажу на легальному ринку – занадто впізнавані.

Як це сталося: майстерність злодіїв чи великий недогляд безпеки Лувру

Метод був витончений і навіть театральний: вантажівка з підіймальним краном-драбиною припаркувалася біля південної стіни, двоє учасників піднялися до вікна, розрізали скло дисковим інструментом, зайшли в зал, пригрозили охороні інструментами (зброї не було), забрали прикраси з двох скляних вітрин і через той самий кошик швидко покинули будівлю.

Перед від’їздом вони намагалися підпалити кран (можливо, щоб не залишити ніяких випадкових доказів), але це не вдалося завдяки оперативній реакції співробітника музею. Втечу злочинці продовжили на моторолерах у бік автомагістралі.

Усього наліт зайняв не більше семи хвилин.

У поліції кажуть, що настільки продумані дії грабіжників свідчать про роботу справжніх професіоналів.

"Якщо ви націлилися на Лувр, найважливіший музей у світі, а потім втекли з рук коштовності французької корони, щось було не так з безпекою", – відзначив дослідник мистецтва Артур Бранд про проблеми безпеки найвідомішого музею світу.

Справді, попередній звіт Рахункової палати Франції виявив недоліки в безпеці Лувру, йдеться про "значні та постійні" затримки у модернізації технічних систем музею. Хоч міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі.

Кого підозрюють, які версії та шанси повернути прикраси

художній музей Лувр, фото: gettyimages

Паризька прокуратура під керівництвом Лори Бекко, з 60 детективами та поліцією, розпочала розслідування.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пограбування "атакою на нашу спадщину" і пообіцяв: "Ми повернемо твори, винних покараємо". А міністр внутрішніх справ Франції заявив, що викрадені ювелірні вироби є "безцінними", тому коштують великих грошей серед приватних колекціонерів (ніхто точно не може сказати, можливо, десятки мільйонів доларів).

Власне, існує кілька версій пограбування: від професійної банди, найнятої приватним колекціонером до групи, що працює на замовлення "чорного ринку" прикрас і дорогоцінного каміння. Повідомлялося про чотирьох підозрюваних та активну поліцейську погоню їх слідами, але наразі нікого не затримано. Слідчі вивчають записи із камер спостереження вздовж маршруту втечі, покинуті інструменти (каністри з бензином, рації) та інші докази, що вказують на заздалегідь сплановану операцію.

Французькі та міжнародні експерти вважають, що повернення цінностей можливе, але шанси дуже низькі. Причини – специфіка ринку дорогоцінного каміння.

Адже, щоб збути унікальний відомий світу комплект, потрібно або знайти приватних колекціонерів, що готові за великі гроші сховати їх у своїх таємних колекціях, або треба зробити реставрацію (чи повний демонтаж) прикрас, щоб їх переробити і продати. Другий варіант найгірший, оскільки тоді, банально, золото можуть сплавити, а інші дорогоцінності порізати та продати частинками. Зокрема, нідерландський "арт-детектив" Артур Бренд зробив невтішний прогноз, оскільки вкрадено ювелірні вироби, їх "можна швидко розібрати, переплавити, перерізати камені – і тим самим зробити невпізнанними".

"Якщо я вкраду картину Ван Гога, то це буде Ван Гог. Я не можу позбутися нею жодним іншим каналом, окрім незаконного арт-ринку, – каже Марк Балселс, експерт з питань злочинів проти культурної спадщини з Барселони. – Але коли я краду… ювелірні вироби, я можу перепродати їх через незаконний ринок як дорогоцінне каміння".

Тому Кріс Марінело (засновник Art Recovery International) заявив, що у випадку з викраденими ювелірними виробами є дуже вузький часовий проміжок для ефективного реагування: "якщо не знайти їх 48 годин – вони надовго зникнуть".

Експертка з організованої злочинності Марго ван Феліус зауважила, що існує велика ймовірність, що прикраси були викрадені саме під замовлення або для приватного колекціонера. Якщо так, тоді їх навряд чи швидко хтось колись побачить.

Інші відомі пограбування Лувру: як легко викрали "Мону Лізу"

Вінченцо Перуджа, фото: соцмережі

Лувр – не просто музей, а символ французької величі, але й хронічний "магніт" для авантюристів. Заснований у 1190 році як фортеця Філіппом II Августом для захисту Парижа від вторгнень, з того часу змінився до невпізнанності. У XVI столітті він став королівським палацом та почав рости і змінюватися. Лише під час Французької революції наприкінці XVIІІ століття Лувр перетворився на публічний музей – перший у світі, з колекцією, конфіскованою в аристократії та церкви.

Наполеон розширив його трофеями з походів: від єгипетських скарбів до італійських шедеврів, зробивши Лувр "універсальним музеєм".

Звісно, що Лувр уже мав у своїй історії скандальні крадіжки. Напевно, найзнаменитіша сталася у 1911 році, коли італієць Вінченцо Перуджа, колишній працівник музею, просто виніс славетну "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі під своїм білим халатом. Картину знайшли аж через два роки в італійській квартирі. Перуджа нібито мав ідеологічний мотив – хотів, щоб вона "повернулася на батьківщину". Хоча є версія, що він очікував покупця. У будь-якому випадку, якщо б його мотив був інший – світ би втратив цей витвір мистецтва з публічного простору.

А у 1976-му троє злодіїв на сходах увірвалися на другий поверх Лувру і вкрали діамантову шаблю короля Карла X. У 1998-му зникла картина Каміля Коро "Дорога до Севр" – досі не знайдена.

Цікаво, що під час Другої світової нацисти планували вивезти все зі славетного музею, але таємна мережа кураторів сховала майже 4000 шедеврів світової культури.

Професор історії Ерік Ансо вважає, що теперішнє пограбування все ж "перевершує за масштабом" всі попередні, зокрема, знамениту крадіжку "Мони Лізи" у 1911 році, через історичну та символічну значущість викрадених прикрас. "Це безцінна і безпрецедентна втрата для французької історії", - каже він.

Сьогодні Лувр, який щороку приймає понад дев’ять мільйонів відвідувачів, залишається серцем світового мистецтва. Нинішнє пограбування нагадує, що історія любить повторюватися, а зниклі наполеонівські коштовності можуть стати черговою легендою про Лувр... Чи повернуться вони? Франція сподівається – як і на те, що таємничі наслідувачі "Арсена Люпена" більше не випробовуватимуть, наскільки легко обдурити безпеку Лувру.

