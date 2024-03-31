"Все в одному": що відомо про французький ЗРК Crotale, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і дронів

Коротко про те, що у тексті:

Що таке Crotale і як його створювали

Crotale в Україні

Що відомо про ЗРК Crotale

Тактико-технічні характеристики ЗРК Crotale

Ракети для ЗРК Crotale

Що таке Crotale і як його створювали

Фото: з відкритих джерел

Назва Crotale ("Крота́ль") перекладається з французької як "гримуча змія". Таку назву отримав всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra. Він призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих і гранично малих висотах.

Історія "кроталів" розпочалася в 1960-их, коли ПАР уклала контракт із французькою компанією на створення мобільного всепогодного комплексу ППО, спеціалізованого на малих і гранично малих висотах. Перші комплекси отримали назву Cactus і після випробувань у 1971-му були поставлені в Південну Африку. У 1972 році комплекс під назвою Crotale був прийнятий на озброєння французькими Повітряних сил.

Crotale є системою точкового захисту, призначеною для прикриття як стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так і безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

За 40 років комплекс багато разів модернізовували, створивши багато модифікацій, як-от рухому наземну та корабельну (серійно встановлюється на фрегати типу La Fayette). Україна використовує найновішу модифікацію – Crotale NG. Починаючи з 1994 року почав випускатися модернізований варіант комплексу Improved Crotale, що комплектується новою радіолокаційною системою з фазованою антеною решіткою.

На озброєнні ці системи мають понад десять країн світу, в тому числі Фінляндія, Греція, Фінляндія, Південна Корея, Пакистан та інші. У Південній Кореї ця система більш відома як KM-SAM Chunma або Pegasus, а у Фінляндії – ITO 90. Локалізованих версій "кроталів" – K-SAM Pegasus – у Південній Кореї є аж 114 одиниць. На думку оглядачів Defense Express, це говорить про відносну доступність ракет до ЗРК у випадку необхідності.

Crotale в Україні

Зенітні системи Crotale для захисту неба Україна отримала восени 2022 року. Рішення було ухвалене за підсумками зустрічі "Рамштайн-6" у Брюсселі. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, роблячи офіційну заяву про передачу "кроталів" Україні, зазначив, що ЗРК є "особливо корисними у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями".

За словами міністра, у Франції було 12 батарей Crotale. Україні передали дві батареї в новій модифікації Crotale NG (Next Generation). Оглядачі на французькому телебаченні тоді припускали, що йдеться про передачу Україні 3-4 систем Crotale.

Вже до кінця 2022 року системи ППО розгорнули в Україні. А, наприклад, в березні 2023-го пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднила роботу однієї з "гримучих змій" в Україні. На короткому відрізку відео екіпаж ЗРК Crotale візуально і за допомогою радару відстежує повітряний об’єкт, а потім запускає зенітні ракети для його перехоплення. В підсумку ворожа повітряна ціль була уражена ЗСУ за допомогою французького комплексу ППО.

Хоча російська пропаганда постійно намагається знецінювати можливості української ППО, реальні дії рашистів демонструють, що ці системи добряче псують їхні плани. Так військові контррозвідники із СБУ викрили двох шпигунів в Одесі. Їхнім основним завданням було виявити бойові позиції комплексів Crotale, аби завдати по них ударів ракетами класу "Калібр" або "Кинджал".

Затримані – подружня пара, громадяни РФ, в Україну були "відправлені" російською воєнною розвідкою ще у 2018 році. Чоловік служив у армії РФ і брав участь у війні в Чечні. СБУ спіймала шпигунів під час спроби передачі даних у РФ.

Що відомо про ЗРК Crotale

Оглядачі Defense Express оцінюють "кроталі" як "доволі ефективні ЗРК малої дальності дії". Експерти наголошують, що Crotale NG має високі характеристики, які дозволяють його використовувати, як у прифронтовій зоні для знищення літаків та вертольотів противника, та і у тилу для перехоплення крилатих ракет.

Фото: з відкритих джерел

Crotale NG призначена для ліквідації літаків з нерухомим крилом, ударних вертольотів, крилатих і тактичних ракет, а також безпілотників. Комплекс може виявляти до 30 цілей, та супроводжувати 12 найбільш небезпечних цілей одночасно і обстрілювати водночас чотири з них.

Система Crotale обладнана тепловізором, інфрачервоними датчиками, радарами спостереження та наведення та камерами спостереження. Всі засоби інтегровані в одну мобільну платформу, тобто комплекс створений за принципом "все в одному". Функції Crotale автоматизовано, аби мінімалізувати час між першим виявленням цілі та запуском ракети (йдеться в середньому про 6 секунд). Інтервал між пусками ракет – 2,5 с.

До комплексу Crotale входять 2-3 бойові установки та пункт управління. Бойові машини монтують на броньованому колісному шасі P4R (4×4). Екіпаж складається з трьох осіб. Комплекс не може вести бойові дії в русі. Однак після зупинки йому потрібно небагато часу, щоб перейти в стан бойової готовності – менше, ніж 5 хвилин.

Малі та гранично малі висоти, на яких повинен працювати ЗРК – це знищення повітряних цілей на висоті від 6 кілометрів до 15 метрів. Під час модернізацій "кроталі" обладнали системою ідентифікації "свій/чужий", телевізійною камерою, встановили радіозв’язок, що дозволяє пунктам управління на відстані до 10 км обмінюватись інформацією (чи 3 км між пунктом бойового управління та пусковою установкою). Крім того, Crotale додатково отримав дві ракети Mistral і нову радіолокаційну систему РЛС з фазованою антенною решіткою. Швидкість обертання антени складає 60 об/хв, вона здатна виявляти цілі, що низько летять, на дальності 19 км.

Дальність виявлення противника – до 20 км.

Фото: з відкритих джерел

Тактико-технічні характеристики ЗРК Crotale

Довжина – 6,22 м,

Ширина – 2,72 м,

Висота – 1,93 м,

Кліренс – 0,45 м,

Швидкість руху – 70 км/год,

Запас ходу – 600 км,

Дальність стрільби – 0,5-10 км,

Висота ураження – 15-6000 м,

Час реакції – 5 с,

Час польоту на 8 км – 10 с,

Кількість ракет на ПУ: 8 шт.,

Максимальна швидкість ракети – 750 м/с

Ракети для ЗРК Crotale

Для "кроталів" передбачені два основні типи ракет – R440/R460 і VT-1.

R440/R460 мають довжину 2,89 м і діаметр 15 см. Вага ракети 80 кг, а маса бойової частини 15 кг. Дальність польоту ракет R440/R460 складає 12 кілометрів, вона може підійматися на висоту 5,5 км.

Портал "Мілітарний" розповідає, що на пусковому шасі "кроталів" немає боєзапасу ракет R440, запасні ракети перевозяться на спеціальному автомобілі, а перезаряджання здійснюється за допомогою легкого крана за 2 хвилини. Ракета R440 постійно знаходиться у транспортно-пусковому контейнері.

Уламково-фугасна бойова частина спрямованої дії знаходиться в центральній частині корпусу ракети. Уражаючий радіус розльоту осколків становить 8 м, а швидкість розльоту сягає 2,3 км/с. Бойова частина підривається за допомогою інфрачервоного неконтактного або дублюючого контактного підривника.

Українські Crotale NG, імовірніше, використовують ракети VT-1, які важать 76 кг (бойова частина осколкова – 13 кг). Довжина ракети 2,35 м, а діаметр – 16,5 см. VT-1 може підійматися на висоту 6 або 9 км (залежно від модифікації), а її дальність складає 11-16 км. Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандою системою наведення. Ці ракети перехоплюють цілі зі швидкістю до 1800 км/год.

Ймовірність влучення ракети оцінюють у 80%. Якщо по повітряній цілі запускають дві ракети, то ефективність складає 96%. VT-1 добре маневрує і долає 8 км приблизно за 10 секунд. Бойова частина ракети забезпечує радіус ураження 8 метрів.

Портал Defense Express вважає, що, оскільки Crotale NG стоїть також на озброєнні Греції та Фінляндії, проблеми із поповненням запасів зенітних ракет VT-1 навряд чи можуть виникнути.