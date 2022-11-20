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Головна Світ Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба, - міністр Лекорню

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба, - міністр Лекорню

20 листопада, 2022 неділя
13:00
Світ Франція

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розкрив деталі щодо військової допомоги, переданої Україні, зазначивши, що серед останніх наданих систем - ЗРК Crotale

Про це повідомило видання BFMTV.

Розповідаючи про вже надану Францією допомогу, Лекорню сказав, що серед останніх переданих Україні систем - дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.  

Крім того, за словами Лекорню, Київ просив про радіолокаційні станції і цей запит ще розглядають. 

Також стало відомо, що Франція, поруч з іншими західними партнерами, долучиться до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині, роботу якого координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. Серед іншого, там мають обслуговувати й ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard, бронетранспортери Dingo.

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Окрім цього, зазначається, що схвалений у парламенті фонд підтримки на 200 млн євро дозволить Україні замовляти необхідне у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. 

Міністр розповів, що у Франції вже пройшли навчання 400 українських військових - тих, які будуть працювати з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС.

"Наша початкова мета - навчити 2000 осіб із загалом 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо", - зазначив Лекорню. 

За його словами, загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 млн євро і зараз вона за обсягами допомоги - у п’ятірці найбільших надавачів допомоги.

  • Нагадаємо, перші гаубиці Caesar надійшли в Україну ще у травні.
  • На початку жовтня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar. Попередньо йшлося про 12 одиниць.
  • Раніше, 10 листопада, було відомо, що влада Франції планувала передати Україні ще шість гаубиць Caesar, які попередньо обіцяв президент Макрон.
  • 15 листопада стало відомо, що Макрон закликав Китай об'єднатися з Францією заради припинення війни в Україні.

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Франція
війна з Росією
допомога Україні
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