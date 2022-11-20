Про це повідомило видання BFMTV.

Розповідаючи про вже надану Францією допомогу, Лекорню сказав, що серед останніх переданих Україні систем - дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.

Крім того, за словами Лекорню, Київ просив про радіолокаційні станції і цей запит ще розглядають.

Також стало відомо, що Франція, поруч з іншими західними партнерами, долучиться до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині, роботу якого координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. Серед іншого, там мають обслуговувати й ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard, бронетранспортери Dingo.

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Окрім цього, зазначається, що схвалений у парламенті фонд підтримки на 200 млн євро дозволить Україні замовляти необхідне у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем.

Міністр розповів, що у Франції вже пройшли навчання 400 українських військових - тих, які будуть працювати з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС.

"Наша початкова мета - навчити 2000 осіб із загалом 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо", - зазначив Лекорню.

За його словами, загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 млн євро і зараз вона за обсягами допомоги - у п’ятірці найбільших надавачів допомоги.

Нагадаємо, перші гаубиці Caesar надійшли в Україну ще у травні.

На початку жовтня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar. Попередньо йшлося про 12 одиниць.

Раніше, 10 листопада, було відомо, що влада Франції планувала передати Україні ще шість гаубиць Caesar, які попередньо обіцяв президент Макрон.

15 листопада стало відомо, що Макрон закликав Китай об'єднатися з Францією заради припинення війни в Україні.

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