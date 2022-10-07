Про це він заявив на пресконференції після засідання саміту Європейської політичної спільноти, передає Укрінформ.

"Ми обговорюємо цю тему стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових гармат Caesar", - наголосив Емманюель Макрон.

За його словами, Франція продовить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Вона стосуватиметься допомоги з обладнанням і навчанням. Емманюель Макрон додав, що підтримка України ґрунтуватиметься на запитах, сформульованих і узгоджених із ЄС і іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

1 жовтня французьке видання Le Monde написало, що Франція готується передати Україні до 12 самохідних артилерійських установок Caesar.

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