У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar
Влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar, які попередньо обіцяв президент Макрон
Про це повідомив міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в ефірі LCI, інформує РБК-Україна.
Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Емманюель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.
"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1", - пояснив Лекорню.
Як зазначив глава міноборони Франції, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.
Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.
Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.
- Нагадаємо, перші гаубиці Caesar надійшли в Україну ще у травні.
- На початку жовтня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar. Попередньо йшлося про 12 одиниць.
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