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Головна війна з Росією У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar

У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar

10 листопада, 2022 четвер
03:08
війна з Росією Військові на CAESAR

Влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar, які попередньо обіцяв президент Макрон

Про це повідомив міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в ефірі LCI, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Емманюель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1", - пояснив Лекорню.

Як зазначив глава міноборони Франції, Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.

Він також наголосив, що військова підтримка України не робить Францію частиною конфлікту.

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

  • Нагадаємо, перші гаубиці Caesar надійшли в Україну ще у травні.
  • На початку жовтня президент Франції Емманюель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar. Попередньо йшлося про 12 одиниць.

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Франція
зброя для України
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