У Франції прогнозують тривалу "військову конфронтацію" у світі, спричинену агресією Росії
У Франції констатують, що вторгнення Росії в Україну поставило її на незворотний шлях конфронтації з колективним Заходом
Про це повідомляє EUobserver, з посиланням на дані нового стратегічного огляду генерального секретаріату національної оборони та безпеки Франції.
"Розкол, внесений війною, і незворотність російського стратегічного вибору змушують очікувати конфронтації з Москвою", йдеться в документі, де прогнозується, що така конфронтація відбуватиметься "протягом тривалого періоду часу, в багатьох регіонах і просторах".
"Середземномор'я, Чорне море, Балтійський регіон, Балкани, Північна Атлантика, а також Африка та Близький Схід можуть стати місцями тривалої конфронтації у поєднанні з ризиками потенційної ескалації інцидентів", – зазначається в Стратегічному огляді.
Документ вказує, що раніше Росія протягом років намагалася дестабілізувати Європу невійськовими засобами, як-то політико-дипломатична підривна діяльність та інформаційна війна, але тепер вона поєднується "з бажанням вступити у пряму військову конфронтацію, матеріалізовану в агресивній війні, розв'язаній проти України".
Стратегічний огляд Франції вказує на те, що будь-яка мирна угода з Кремлем обернеться лише тимчасовим припиненням вогню перед подальшою ескалацією. Також він застерігає, що в разі успіху ядерного шантажу РФ в Україні Владімір Путін, ймовірно, вдасться до нього в інших країнах.
Документ також наголошує, що війна в Україні "демонструє необхідність збереження надійних ядерних сил стримування для запобігання великій війні" в євроатлантичному регіоні.
У ньому також згадується Китай як агресивний конкурент Європи, але зазначається, що його мета – замінити США як провідну наддержаву. Крім того, стверджується, що і Москва, і Пекін становлять загрозу зусиллям ЄС з підтримання миру на Західних Балканах.
Зазвичай Франція публікує свій Стратегічний огляд кожні кілька років – востаннє він виходив у 2021-го, але у зв'язку з повномасштабною війною в Україні випустила його позачергово.
- Нагадаємо, напередодні президент Макрон оприлюднив нову оборонну стратегію, де основний акцент зроблено на ядерному стримуванні та посиленні ролі Франції в НАТО.
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