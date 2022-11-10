Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ядерне стримування та посилення ролі в НАТО. Макрон оприлюднив нову оборонну стратегію Франції

Ядерне стримування та посилення ролі в НАТО. Макрон оприлюднив нову оборонну стратегію Франції

10 листопада, 2022 четвер
04:02
Світ Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у середу презентував нову французьку оборонну стратегію, у якій йдеться про ядерне стримування, посилення впливу та зміцнення співпраці з Німеччиною

Про це пише Le Monde.

Макрон запевнив, що ядерне стримування Франції сприяє безпеці Європи, таким чином прояснивши останні заяви, які, здавалося, поставили під сумнів це питання.

"Сьогодні більше, ніж учора, життєво важливі інтереси Франції мають європейський вимір. Таким чином наші ядерні сили своїм власним існуванням сприяють безпеці Франції та Європи”, - заявив Макрон у Тулоні під час виступу щодо основних стратегічних питань Франції.

"Не забуваймо, що у Франції є ядерне стримування, і іноді давайте не драматизувати кілька зауважень", – додав він.

Макрон, який в останні роки активно виступав за зміцнення європейського суверенітету в питаннях оборони, також наполягав на "зразковому" закріпленні Франції в Атлантичному альянсі. Він зазначив, що Францію "поважають за її статус із ядерною зброєю, як локомотив європейської стратегічної автономії, як зразкового союзника у євроатлантичному регіоні, надійного партнера, який заслуговує довіри".

Крім того, в умовах загострення інформаційної боротьби у світі Макрон заявив, що в обороні Франції "вплив" буде зведено до рангу "стратегічної функції".

"Ми не будемо терплячими глядачами", спостерігаючи за поширенням неправдивої інформації або наративів, ворожих Франції, - сказав Макрон. За його словами, Франція повинна буде вміти "негайно виявити" ці форми гібридної війни, які ведуться проти неї, "перешкоджати їм" і "своєю чергою, але в порядку демократії, випереджати їх, використовувати їх на нашу користь у цифровій і фізичній сферах".

"Крім того, вплив тепер буде стратегічною функцією, наділеною значними ресурсами", - сказав він, уточнивши, що це здійснюватиметься на світовому рівні, де "для міжнародного застосування центральна роль буде відведена Міністерству Європи та закордонних справ".

Також глава французької держави закликав зміцнювати зв’язки з Німеччиною з точки зору оборони, і навіть висловив сподівання на "вирішальний прогрес у найближчі тижні".

Макрон також окреслив французьку стратегію в Африці, він сказав, що вона буде завершена протягом шести місяців, підтверджуючи завершення антиджихадистської операції "Бархан".

"Найближчими днями ми почнемо етап переговорів з нашими африканськими партнерами, нашими союзниками та регіональними організаціями, щоб разом розробити статус, формат і завдання нинішніх французьких військових баз у Сахелі та Західній Африці", - зазначив він.

  • Нагадаємо, у найближчі тижні Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Франція
Читайте також:
карта бойових дій
9 листопада, 2022 середа
Карта бойових дій: 3–8 листопада. В очікуванні повернення Херсона
8 листопада, 2022 вiвторок
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 листопада
04:56
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Країни Європи готуються взимку до нової хвилі біженців з України, - Reuters
04:29
Джо Байден з українськими біженцями у Варшаві
Байден розраховує на продовження двопартійної підтримки протистояння російській агресії в Україні
03:35
ЗСУ
На Півдні ЗСУ завдали понад 100 ракетно-артилерійських та 8 авіаударів
03:08
Військові на CAESAR
У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar
02:40
Дональд Трамп
Трамп "дещо розчарований" результатами виборів у США, та все ж вважає їх переможними для республіканців
02:13
Австрія
Уряд Австрії пообіцяв виділити Україні ще 10 млн євро
01:46
Президент США Джо Байден
Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США, - Байден
01:30
мурал у Полтаві
У Полтаві відкрили мурал, присвячений Сергію Волині, захиснику Маріуполя
01:19
санкції проти Росії
Україна працює над введенням секторальних санкцій проти Росії, – віцепрем'єр Свириденко
01:03
Росіяни риють окопи на півночі Криму: супутникові фото
00:51
Джо Байден
"Демократи добре провели ніч": Байден задоволений попередніми результатами виборів у США
00:25
Кількість хворих на COVID-19 росте
Цьогоріч смертність від COVID-19 впала на 90%, - ВООЗ
00:23
На фото: система ППО
Велика Британія надасть Україні тисячу додаткових ракет для ППО "земля-повітря"
2022, середа
9 листопада
23:50
британія україна
У війні в Україні загинув громадянин Великої Британії
23:46
Оновлено
Володимир Зеленський
Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо, - Зеленський
23:06
Володимир Зеленський
"Це означатиме оголошення війни всьому світу": Зеленський застеріг Москву від спроб підірвати Каховську ГЕС
23:04
світло
Електроенергію 10 листопада вимикатимуть по всій Україні: де застосують найбільші обмеження
22:42
Руслан Малиновський, "Аталанта"
Асист Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у матчі з "Лечче"
22:30
Конгрес США
Вибори у США: долю сенату може вирішити другий тур у Джорджії, у нижній палаті надалі переважають республіканці
22:14
Стоп, фейк!
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 листопада
21:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відбувається переломний етап бойових дій на Херсонщині. Колонка Сергія Згурця
21:39
Сумщина, Чернігівщина
Росія випустила по прикордонню Сумщині 190 снарядів та мін за день
21:29
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС України відповіли на заяву Москви про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"
21:23
Петро Порошенко
Порошенко привітав ЗСУ зі звільненням Снігурівки і познущався з Путіна
21:05
Нікопольський район, наслідки обстрілів
Гостював у родичів: унаслідок російських обстрілів на Нікопольщині загинув 47-річний чоловік
21:01
Кривий Ріг
У передмісті Кривого Рогу прогриміли вибухи. Імовірно, Росія обстріляла район касетними снарядами
20:56
Польща
Польща і Словаччина збільшать витрати на оборону
20:45
Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів
20:36
США та Україна
США визначили координатора з енергетичної підтримки України
20:35
Михайло Мудрик, УПЛ, Шахтар
"Арсенал" провів переговори з найдорожчим футболістом "Шахтаря" Мудриком
20:22
На фото Володимир Зеленський
Нардепка Василевська-Смаглюк розглядає можливість створення нової партії під Зеленського
20:15
ЗСУ нищать
Ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили 6 районів скупчення окупантів і їхньої техніки
20:12
РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами
Війська РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами, загорілося поле кукурудзи 
19:57
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав дочекатися підтвердження, що Росія вивела війська з Херсона
19:57
окупанти оркі русня
Ракетні та авіаудари, обстріли з РСЗВ: окупанти з початку доби вдарили по районах понад 15 населених пунктів
19:55
Розклад руху поїздів може змінюватися
Укрзалізниця продаватиме квитки на поїзд Київ — Варшава лише онлайн
19:41
орки
Нелюдські умови та засоби захисту минулого сторіччя: в російських "мобіків" погіршується морально-психологічний стан, - Генштаб
19:33
Цистерна з забороненим знаком
Литовські митники не впустили цистерну з Білорусі з символом агресії РФ
19:33
санкції проти Росії
Росія висилає працівника посольства Молдови
19:27
Аналітика
Передача приватних заводів державі
Передача приватних заводів державі — "воєнний комунізм" чи запізніле рішення?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV