На Хмельниччині в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Гагаріна надійшло рятувальникам о 20:33.



Вогонь загасили господарі будинку до прибуття підрозділів ДСНС.



На місці пожежі виявлено тіла чотирьох дітей 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження.



У ДСНС зазначили, що імовірною причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей.

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