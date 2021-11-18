На Хмельниччині в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей
Увечері 17 листопада у с. Медисівка на Хмельниччині сталася пожежа, в якій загинули чотири дитини 2015-2021 років народження
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Гагаріна надійшло рятувальникам о 20:33.
Вогонь загасили господарі будинку до прибуття підрозділів ДСНС.
На місці пожежі виявлено тіла чотирьох дітей 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження.
У ДСНС зазначили, що імовірною причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей.
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