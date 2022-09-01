Про це інформує на брифінгу в Медіацентрі міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Учора стало відомо, що на території білорусі вирує величезна пожежа. Станом на вчора її ще не локалізували. Є певні ризики, що вона може перекинутися на територію Чорнобильської зони. Це дуже небезпечна ситуація", – заявив Стрілець.

Міністр захисту довкілля додав, що всіх працівники зони попередили про небезпеку. Якщо вогонь перекинеться на територію України, то вогонь готові тушити.

"Однак, ми маємо розуміти, що ця територія станом на сьогодні також замінована", – наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

Крім того, унаслідок повномасштабної війни РФ в Україні постраждало 3 мільйони гектарів лісів - це третина фонду держави. Ще 600 тисяч гектарів - під окупацією.

"Кількість лісових пожеж зросла в рази. За минулий рік в Україні була зафіксована лише одна лісова пожежа, наразі вже зафіксували понад 100 таких пожеж

20% природоохоронних територій України – вражені війною. В зоні ризику 2,9 млн гектарів смарагдової мережі – а це частина смарагдової мережі Європи", – додав Стрілець.

Рашисти окупували 8 заповідників та 12 природоохоронних парків.

У червні Держекоінспекція повідомила, що з початку року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн.

13 липня ми писали, що після завершення війни Чехія може надіслати в Україну представників професійних організацій для допомоги в подоланні екологічних збитків.

Російські війська завдали екології України збитків на понад 200 млрд грн, поки цифра не є остаточною.

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