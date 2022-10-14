ППО збила крилату ракету над Одеською областю
Ввечері, 13 жовтня, українська ППО збила російську крилату ракету, яка була спрямована по Одеській області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили", - пишуть у "Півдні".
По обіді російський агресор також завдав вогневого ураження з РСЗВ по Апостолівській громаді Криворіжжя. Обійшлось без людських втрат.
Ворожа авіація двічі атакувала позиції ЗСУ в районі Давидова Броду. Залучили гелікоптер і штурмовик. Без втрат.
Українські захисники збили два безпілотники "Орлан-10", які вели повітряну розвідку.
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