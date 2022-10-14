ППО збила крилату ракету над Одеською областю

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили", - пишуть у "Півдні".

По обіді російський агресор також завдав вогневого ураження з РСЗВ по Апостолівській громаді Криворіжжя. Обійшлось без людських втрат.

Ворожа авіація двічі атакувала позиції ЗСУ в районі Давидова Броду. Залучили гелікоптер і штурмовик. Без втрат.

Українські захисники збили два безпілотники "Орлан-10", які вели повітряну розвідку.

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