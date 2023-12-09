ППО збила ракету поблизу Кривого Рогу

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую", - написав Сергій Лисак.

Зокрема, він додав, що вдень ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка.

Загиблих та постраждалих немає.

Фото: Сергій Лисак