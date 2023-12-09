ППО збила ракету поблизу Кривого Рогу
Сьогодні, 9 грудня, українська протиповітряна оборона збила ракету поблизу Кривого Рогу
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую", - написав Сергій Лисак.
Зокрема, він додав, що вдень ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка.
Загиблих та постраждалих немає.
Фото: Сергій Лисак
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