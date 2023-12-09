Росіяни вдарили по Куп'янську: загинули дві жінки, поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у суботу, 9 грудня, обстріляла Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинули дві жінки, чоловік зазнав поранень
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вказано, що окупанти атакували місто близько 15:30 з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки, яким було 57 та 71 років. Крім того, зазнав поранень 30-річний чоловік.
"Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", - додав Синєгубов.
- Того ж дня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе