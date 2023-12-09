Росіяни вдарили по Куп'янську: загинули дві жінки, поранено чоловіка

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вказано, що окупанти атакували місто близько 15:30 з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки, яким було 57 та 71 років. Крім того, зазнав поранень 30-річний чоловік.

"Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", - додав Синєгубов.