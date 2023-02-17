ППО збила російську ракету над Сумщиною
У п'ятницю, 17 лютого, українська ППО збила російську ракету над Сумською областю
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росія заатакувала Сумщину 3 ракетами. Одну з ракет збила система ППО, проте 2 ракети типу "С-300" влучили по смт Краснопілля.
Інформації про жертв немає, але відомо про пошкоджені вікна в одній із будівель громади.
Крім цього росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Хотінської, Краснопільської, Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської.
По Есманьській громаді з 8:35 відбувався обстріл з артилерії − 7 прильотів. Після 13:00 також росіяни скинули 2 міни.
Юнаківська громада: з 09:25 з території РФ ворог бив з мінометів − 10 прильотів, а з 10:30 − ще 6 прильотів. Крім того, об 11:34 був артобстріл − 5 прильотів.
На Хотінську громада терористи скинули 28 мін, а Білопільську - обстріляли з мінометів - 9 прильотів.
"Краснопільська громада: з 10:00 орієнтовно з міномету обстріляно одне із сіл громади – 12 прильотів. З 10:35 відбувся обстріл іншого села − 3 прильоти з міномету. О 13:32 з території РФ був артобстріл по селищу Краснопілля. Зафіксовано 1 приліт в район залізничного вокзалу та 1 приліт в район житлових масивів (городи місцевих мешканців). Інформація про постраждалих та руйнування уточняється", - пишуть в ОВА.
Об 11:45 по Глухівській громаді було здійснено обстріл (попередньо з РСЗВ) − 30 прильотів. Зноб-Новгородська громада: з 11.55 з території РФ здійснено артилерійський обстріл − 8 прильотів.
Загалом, за день 17 лютого, на території Сумської області 120 прильотів внаслідок російських обстрілів.
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