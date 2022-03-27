Прага надала Миколаївському зоопарку 10 тис. євро допомоги

Про це повідомила Миколаївська міськрада.



"Прага надала фінансову допомогу Миколаївському зоопарку. 26 березня послу України в Чехії Євгену Перебийнісу вручили чек на 10 тисяч євро. Про це повідомив директор Празького зоопарку Мирослав Бобек", - ідеться в повідомленні.



У міській раді наголосили, що Миколаїв вдячний тим, хто підтримує звіринець: партнерам, меценатам, волонтерам та громадянам, які купують квитки онлайн. Завдяки цій допомозі зоопарк може нормально функціонувати й забезпечувати звірів поживним раціоном.



Квиток до звіринця можна купити онлайн на сайті закладу або на kontramarka.ua.

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