Прага надала Миколаївському зоопарку 10 тис. євро допомоги
Послу України в Чехії вручили чек на 10 тис. євро допомоги Миколаївському зоопарку
Про це повідомила Миколаївська міськрада.
"Прага надала фінансову допомогу Миколаївському зоопарку. 26 березня послу України в Чехії Євгену Перебийнісу вручили чек на 10 тисяч євро. Про це повідомив директор Празького зоопарку Мирослав Бобек", - ідеться в повідомленні.
У міській раді наголосили, що Миколаїв вдячний тим, хто підтримує звіринець: партнерам, меценатам, волонтерам та громадянам, які купують квитки онлайн. Завдяки цій допомозі зоопарк може нормально функціонувати й забезпечувати звірів поживним раціоном.
Квиток до звіринця можна купити онлайн на сайті закладу або на kontramarka.ua.
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