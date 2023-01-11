Практично без опадів, місцями сонячно: прогноз погоди на 12 січня від Наталки Діденко
Завтра 12 січня в Україні синоптик Наталка Діденко прогнозує погоду практично без опадів, місцями буде хмарно з проясненнями та сонцем
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Четвер в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одещини - дощу. А так - або хмари, або навіть сонечко.
Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим.
Атлантика лагідно наступає - витіснятиме морози.
Найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте завтра вдень очікується в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на заході +3+8 градусів.
У Києві 12 січня опадів не очікується. Найближча ніч ще холодна, -6-8 градусів, завтра вдень тепліше, близько 1 морозу.
Далі в Україні ще теплішатиме.
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