Практично без опадів, місцями сонячно: прогноз погоди на 12 січня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Четвер в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одещини - дощу. А так - або хмари, або навіть сонечко.

Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим.

Атлантика лагідно наступає - витіснятиме морози.

Найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте завтра вдень очікується в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на заході +3+8 градусів.

У Києві 12 січня опадів не очікується. Найближча ніч ще холодна, -6-8 градусів, завтра вдень тепліше, близько 1 морозу.

Далі в Україні ще теплішатиме.