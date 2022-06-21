Про це повідомляє The Guardian.

Велика Британія готується запровадити санкції проти російських чиновників та солдатів, "відповідальних за варварське ставлення до українських дітей". У тому числі і за їхню загибель.

Загальна кількість дітей, що перетнули кордон РФ з України, у травні склала 190 тисяч. Скільки з них вивезені насильно (проти їхньої волі або волі їхніх сімей), точно не відомо, але рахунок може йти на десятки тисяч.

Перші повідомлення про примусову депортацію дітей росіянами були ще 19 березня, тоді йшлося про 2,4 тисячі випадків. До цього числа входять діти з "дитбудинків, а також відібрані силою з українських сімей". У квітні дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова підтверджувала що з "ЛДНР" юних українців віддають у дитячі будинки в РФ, передають на усиновлення у лояльні режиму сім'ї. Везуть у Володимирську, Омську, Челябінську області, а також на Сахалін та Таганрог.

За кілька тижнів після початку війни Львова на зустрічі з Путіним обговорювала спрощення процедури усиновлення та удочеріння українських дітей російськими сім'ями. А сенатор Лілія Гумерова запропонувала терміново навчати українських дітей російській мові, наприклад, у спеціальних мовних таборах.

Видання нагадує, що історія знає такий спосіб тиску на ворогів з боку авторитарних режимів минулого століття. Зокрема в Аргентині у 1976-1983 роках сотні дітей із сімей ворогів народу так і не повернулися до рідних родин. Також у Іспанії у 1936-1939 роках десятки тисяч дітей вкрадено з сімей політичних опозиціонерів.

Відзначимо, що станом на 18 червня унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинули 323 дитини, понад 583 зазнали поранень.

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