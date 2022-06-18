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Головна війна з Росією За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 323 дитини загинули, понад 583 зазнали поранень

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 323 дитини загинули, понад 583 зазнали поранень

18 червня, 2022 субота
09:29
війна з Росією діти війна жертви

Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинули 323 дитини, було пошкоджено 2028 закладів освіти

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 18 червня 2022 року більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Ці цифри не остаточні, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

На Запоріжжі внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району загинув 14-річний підліток.

У Миколаєві від російського обстрілу було поранено 7-річного хлопчика.

На Харківщині окупанти відкрили артилерійський вогонь по Савинцях Ізюмського району й поранили 15-річну дівчинку.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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діти
поранені
загиблі
загиблі діти
Офіс генпрокурора
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