"Прапор над нами український": мер Херсона розповів про вимоги армії РФ до містян

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв на сторінці у Facebooк.



Умови, які висунули російські військові жителям Херсона.

До міста можна виїжджати лише вдень.

Комендантська година з 20.00 до 6.00 зберігається суворо.

Заїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим.

Комунальний транспорт знову випустять, щоб добиралися на роботу співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо.

Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Не конфліктують.

Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні бути готовими будь-якої миті показати вміст перевезень.

"Поки так. Прапор над нами український. І щоб він залишався таким, цих вимог доведеться дотримуватися. Нічого іншого, поки що, запропонувати не можу", - написав Колихаєв.Він додав, що "не давав" російським військовим обіцянок."Мені просто нема чого обіцяти. Мене цікавить тільки нормальне життя нашого міста! Я просто попросив не стріляти в людей. У нас немає в місті ЗСУ, тільки мирних жителів і людей, які хочуть тут жити", - зазначив мер.