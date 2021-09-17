Прапор України відправлять на Місяць
Весною 2022 року на Місяць доставлять прапор України в рамках місії британської компанії Spacebit
Про це повідомляє Укроборонпром.
Компанія "Меридіан" імені С.П. Корольова, що входить до складу держконцерну, приєдналася до космічної місії на Місяць, яку реалізує Україна з британською компанією Spacebit.
Так, старт запланований на весну 2022 року.
У рамках місії на Місяць буде доставлено обладнання для дослідження ґрунту, вивчення відібраних зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітному полі супутника Землі.
Також на Місяць доставлять державний прапор України. Його надрукують на 3D-принтері з українського титану. При його виготовленні використовують спеціальну технологію "зеленого" або безвідходного виробництва.
Доставити український прапор і обладнання планується до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а потім - в цікаву для вчених темну пляму Oceanus Procellarum.
Місячна місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - комерційної програми обслуговування вантажів на супутнику Землі.
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