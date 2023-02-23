Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито 15 учасників організованої групи, у тому числі працівників п’яти столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що зловмисники, у тому числі працівники п'яти медичних закладів Києва, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку, фальсифікували документи, які засвідчували нібито тяжкі захворювання у чоловіків призовного віку. Ці діагнози визначали їх тимчасово непридатними для служби та дозволяли перетинати кордон України.

У схемі залучені люди, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, та ті, хто безпосередньо виготовляв пакет необхідних документів.

Крім того, із замовниками обговорювали "діагнози" та фіктивно оформлювали їх перебування на стаціонарному лікуванні. За свої послуги ті брали 3 тисячі доларів з людини.

Їх викрили під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання грошей.

"Одним із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів здійснено безперешкодний перетин державного кордону України", - пояснюють правоохоронці.

Правоохоронці провели 35 обшуків і виявили гроші, чорнові записи, листування в телефонах, відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів.

Сімом зловмисникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.