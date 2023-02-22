Про це інформує в телемарафоні голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.

"Зараз правоохоронці матимуть власний кабінет у системі "Шлях" та зможуть у декілька кліків перевірити ту чи іншу інформацію щодо зловживань", - сказав Зборовський.

Раніше правоохоронні органи надсилали запити до служби, аби дізнатися дані про українців, які перетинають кордон. Цей процес міг займати декілька днів, зараз же цю інформацію можна отримати онлайн за лічені хвилини.

"Ми даємо чіткий і зрозумілий меседж, що будь-яка інформація, яка надходить у систему "Шлях" так само швидко надходить і до правоохоронців, тому не варто займатися жодними маніпуляціями. Оскільки правоохоронці розглянуть це найближчим часом", - додав Зборовський.

До системи "Шлях" вносять дані про водіїв-волонтерів, яким надано дозвіл на виїзд за кордон в умовах воєнного стану. Це цифровізована система, де кожен крок користувача фіксується, що унеможливлює корупцію.