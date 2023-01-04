За добу незаконно перетнути українсько-румунський кордон намагались 14 чоловіків

Про це повідомляє ДПСУ.

"Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей. Найбільшу групу з п’яти осіб затримали за 800 метрів від кордону. Наразі встановлюють причетних осіб, на затриманих склали протоколи та скерували справи до суду", - йдеться у повідомленні.

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