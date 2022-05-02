"Працює байрактар": Залужний показав, як біля острова Зміїний було знищено два російські катери

Відповідне відео розміщене в телеграм-каналі Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює #Байрактар. Разом до Перемоги!" – зазначено в повідомленні.



На відео зафіксовано два влучання у катери за допомогою безпілотника "Байрактар". Один з катерів намагався втекти, проте безуспішно.

ЗСУ 30 квітня завдали удару по Зміїному: було розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку окупантів

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