ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку

Оперативну інформацію повідомили у командуванні "Південь".



"На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли. Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням", - йдеться у звіті.



При нових спробах розвідування противник втратив ще 2 безпілотники "Орлан-10" на Миколаївщині. На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".



30 квітня по Одесі був завданий ракетний удар. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.



"Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу ЗСУ. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", - розповіли в ЗСУ.



Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України.



За добу 30 квітня Росія втратила на Півдні 42 військових окупантів.





26 квітня ЗСУ завдали удар по ворожих російських позиціях на острові Зміїний.

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