ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку
ЗСУ знову здійснили атаку по ворожих російських об’єктах на острові Зміїному
Оперативну інформацію повідомили у командуванні "Південь".
"На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли. Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням", - йдеться у звіті.
При нових спробах розвідування противник втратив ще 2 безпілотники "Орлан-10" на Миколаївщині. На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".
30 квітня по Одесі був завданий ракетний удар. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.
"Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу ЗСУ. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", - розповіли в ЗСУ.
Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України.
За добу 30 квітня Росія втратила на Півдні 42 військових окупантів.
- 26 квітня ЗСУ завдали удар по ворожих російських позиціях на острові Зміїний.
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