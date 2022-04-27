ЗСУ завдали удар по острові Зміїний, який зайняли російські окупанти

Оперативну інформацію поширило Оперативне командування "Південь".



"В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються. Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення", - йдеться у звіті.



Загальні ворожі втрати за добу на Півдні України складають: 16 осіб, 1 танк, 4 одиниці автомобільної технікі, 2 з них броньовані.

24 березня міністерка з питань реінтеграцій тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про повернення 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків.