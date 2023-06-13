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Працюємо над створенням альянсу оборонних індустрій на підтримку України, – Кулеба

13 червня, 2023 вiвторок
01:24
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Україна працює над створенням альянсу оборонних індустрій світу на підтримку нашої оборони, щоб забезпечити сталість постачань та залучити найкращі західні технології

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас з’явилася нова стратегічна задача або виклик – це побудувати альянс оборонних індустрій світу на підтримку оборони України і тих країн, які будуть до нього залучені", - сказав він.

Кулеба пояснив, що масштаб війни не зменшується, й Україна отримує все більше військової допомоги, яку потрібно обслуговувати. Міністр відзначив потребу в нових сучасних розробках, зокрема дронах, точних снарядах, для чого потрібно створювати нове виробництво.

За словами глави МЗС, декілька місяців тому Україна почала говорити з партнерами про те, що без розгортання нових потужностей оборонної індустрії і створення чітких альянсів, допоки Україна не буде інтегрована в індустріальні оборонно-промислові заходи, неможливо буде забезпечити сталість і стабільність постачань для потреб ЗСУ та на склади партнерів.

"Ми почали цю тему розхитувати. Я памʼятаю дуже добре розмову з Президентом на цю тему, де ми погодили певний план дій. Якщо ви спитаєте, я їздив у Брюссель, де ми провели першу зустріч НАТО, ЄС і Україна. Ця тема була там ключовою. Україна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який має дати імпульс створенню цього альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, Укріноборонпром, Мінстратегпром", - зауважив глава української дипломатії.

Міністр насамкінець поінформував, що незабаром міністри оборони НАТО будуть обговорювати з натівською оборонною промисловістю, як рухатися далі, та висловив впевненість, що держава вирішить два головних питання: сталість постачань та інтеграція української оборонної промисловості у західну із залученням найкращих технологій.

  • Нагадаємо, на початку червня Дмитро Кулеба заявив, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО.
  • У кінці травня стало відомо, що Україною та НАТО започаткували Діалог з інновацій високого рівня, а також обговорили подальшу співпрацю у сфері технологій та оборонних інновацій.
Дмитро Кулеба
допомога Україні
зброя для України
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