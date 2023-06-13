Працюємо над створенням альянсу оборонних індустрій на підтримку України, – Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"У нас з’явилася нова стратегічна задача або виклик – це побудувати альянс оборонних індустрій світу на підтримку оборони України і тих країн, які будуть до нього залучені", - сказав він.

Кулеба пояснив, що масштаб війни не зменшується, й Україна отримує все більше військової допомоги, яку потрібно обслуговувати. Міністр відзначив потребу в нових сучасних розробках, зокрема дронах, точних снарядах, для чого потрібно створювати нове виробництво.

За словами глави МЗС, декілька місяців тому Україна почала говорити з партнерами про те, що без розгортання нових потужностей оборонної індустрії і створення чітких альянсів, допоки Україна не буде інтегрована в індустріальні оборонно-промислові заходи, неможливо буде забезпечити сталість і стабільність постачань для потреб ЗСУ та на склади партнерів.

"Ми почали цю тему розхитувати. Я памʼятаю дуже добре розмову з Президентом на цю тему, де ми погодили певний план дій. Якщо ви спитаєте, я їздив у Брюссель, де ми провели першу зустріч НАТО, ЄС і Україна. Ця тема була там ключовою. Україна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу, який має дати імпульс створенню цього альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна, Укріноборонпром, Мінстратегпром", - зауважив глава української дипломатії.

Міністр насамкінець поінформував, що незабаром міністри оборони НАТО будуть обговорювати з натівською оборонною промисловістю, як рухатися далі, та висловив впевненість, що держава вирішить два головних питання: сталість постачань та інтеграція української оборонної промисловості у західну із залученням найкращих технологій.