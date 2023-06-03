Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у Києві в суботу, 3 червня 2023 року, на спільному брифінгу з очільником МЗС Естонії Маргусом Тсахкною, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що ПДЧ більше не повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не повинен застосовуватися до України", - сказав Кулеба.

На його думку, надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність як наступний крок на шляху до НАТО.

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Як відомо, Фінляндія та Швеція розпочали процедуру вступу без етапу ПДЧ.

При цьому членство України у Північноатлантичному альянсі український міністр закордонних справ вважає неминучим.

"Це рано чи пізно відбудеться. Тому що без України неможливо захистити євроатлантичний простір. І ми повинні змінити думку тих, хто вважає, що членство має відбутися краще пізніше, ніж раніше", - наголосив Дмитро Кулеба.

Сьогоднішня офіційна зустріч Кулеби й Тсахкни присвячена підготовці до участі України у найближчому Вільнюському саміті НАТО, куди прензидент Володимир Зеленський наразі не вважає за потрібне їхати, якщо там не буджуть готові надати Україні повноцінне членство в Альянсі.