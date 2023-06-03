Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі, - Зеленський
Україна очікує сигналів від НАТО щодо членства. Однак деякі країни-члени НАТО наскільки бояться Росію, що не хочуть бачити Україну в Альянсі
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги. Він також підкреслив, що Україна очікує на потужний сигнал від Альянсу.
"Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: "Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно". Скільки це коштує?" - додав він.
- Нагадаємо, Зеленський 1 червня взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Молдова.
- У межах саміту Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, якому подякував за ракети Storm Shadow та за лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій.
- За результатами саміту Зеленський відзначив, що делегація України провела десятки зустрічей, де були обговорені важливі питання та ухвалено рішення.
- 20 квітня Столтенберг під час візиту в Україну заявив, що законне місце України – в євроатлантичній сім'ї, законне місце України – в НАТО.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що законне місце України — у Північноатлантичному альянсі.
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