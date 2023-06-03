Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги. Він також підкреслив, що Україна очікує на потужний сигнал від Альянсу.

"Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: "Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно". Скільки це коштує?" - додав він.