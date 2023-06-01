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"Дуже важливі переговори": Зеленський назвав теми саміту Європейської політичної спільноти

1 червня, 2023 четвер
22:37
Україна Зеленський на саміті ЄПС

Делегація України провела десятки зустрічей в ході та на полях саміту Європейської політичної спільноти, були обговорені важливі питання та ухвалено рішення

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні від ранку наша українська делегація – у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти. Зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті. Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та президент Франції, прем'єр Великої Британії та президентка Єврокомісії, президент Румунії та прем'єр Португалії, прем'єр Албанії та прем'єр Північної Македонії, прем'єр Італії, прем'єр Іспанії, президент Швейцарії, прем'єр Чехії, президент Азербайджану, канцлер Німеччини. Був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії. І, звичайно, – зустрічі на полях саміту та спільне засідання всіх учасників та учасниць саміту…", - зазначив лідер України.

Зеленський розповів, що готуються нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і просування на землі:

"Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру".

Він подякував всім лідерам, усім країнам, які надають підтримку за цими пунктами. Це не лише підтримка України – це підтримка реальної безпеки для всієї Європи.

"Окремо я хочу подякувати пані Урсулі фон дер Ляєн, президентці Єврокомісії, за підтримку наших ініціатив щодо захисту наших дітей, щодо пошуку й повернення тих маленьких українців і українок, які були депортовані в Росію. Маємо їх усіх повернути, маємо зробити все можливе й неможливе, щоб дати захист усім нашим людям – по максимуму – від будь-яких російських загроз. Впевнений, що це можливо.

Окремо хочу подякувати Президенту Мішелю, Президенту Європейської ради, який сьогодні провів спеціальну безпекову сесію в межах саміту.

І окремо хочу подякувати Роберті Мецолі, голові Європейського парламенту, за ухвалене рішення щодо боєприпасів для України – за підтримку виділення додаткових 500 мільйонів євро для цього".

  • Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 1 червня, взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Молдова. Відбулися переговори та пресконференція з Маєю Санду. Також була зустріч з президентом Румунії – Клаусом Йоханнісом, з яким підписав декларацію про сприяння вступу України в НАТО.
  • Також зустрівся президент Сербії Александром Вучичем. За словами балканського колеги, розмова була "короткою і хорошою". На ній був також присутній прем'єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель.
  • У межах саміту Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, якому подякував за ракети Storm Shadow та за лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій.

Молдова
Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
допомога Україні
вступ до НАТО
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