Зеленський зустрівся із Сунаком та подякував за ракети Storm Shadow, які допомагають перемогти
У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.
"Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів", – наголосив Президент України.
Володимир Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – акцентував він.
На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу.
Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.
Довідка: Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.
Саміт Європейської політичної спільноти
Він проходить 1 червня у замку Мімі у селі Булбоаке, приблизно за 35 кілометрів від Кишинева (Молдова). Саміт збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
Зокрема, участь візьмуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 1 червня, бере участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Молдова. Відбулися переговори та пресконференція з Маєю Санду. Також була зустріч з президентом Румунії – Клаусом Йоханнісом, з яким підписав декларацію про сприяння вступу України в НАТО.
- Також зустрівся президент Сербії Александром Вучичем. За словами балканського колеги, розмова була "короткою і хорошою". На ній був також присутній прем'єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель.
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