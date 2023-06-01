Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

"Я вдячний Великій Британії й особисто пану Прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів", – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – акцентував він.

На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Довідка: Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

Саміт Європейської політичної спільноти

Він проходить 1 червня у замку Мімі у селі Булбоаке, приблизно за 35 кілометрів від Кишинева (Молдова). Саміт збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Зокрема, участь візьмуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.