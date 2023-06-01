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Сунак слідом за Столтенбергом відзначив, що законне місце України – в НАТО

1 червня, 2023 четвер
23:08
Війна з Росією Сунак та Зеленський у Молдові

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що законне місце України — у Північноатлантичному альянсі

Про це він сказав у коментарі CNBC у Кишиневі, де проходить друга зустріч Європейської політичної спільноти, інформує Sky news.

"Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце в НАТО", - заявив Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що країни-союзники надсилають сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони захищатимуть безпеку України в довгостроковій перспективі.

"Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому", - зазначив Сунак.

  • Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 1 червня, взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Молдова.
  • У межах саміту Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, якому подякував за ракети Storm Shadow та за лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій.
  • За результатами саміту Зеленський відзначив, що делегація України провела десятки зустрічей, де були обговорені важливі питання та ухвалено рішення.
  • 20 квітня Столтенберг під час візиту в Україну заявив, що законне місце України – в євроатлантичній сім'ї, законне місце України – в НАТО.

НАТО
Велика Британiя
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