Про це він сказав у коментарі CNBC у Кишиневі, де проходить друга зустріч Європейської політичної спільноти, інформує Sky news.

"Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце в НАТО", - заявив Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що країни-союзники надсилають сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони захищатимуть безпеку України в довгостроковій перспективі.

"Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому", - зазначив Сунак.