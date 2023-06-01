Сунак слідом за Столтенбергом відзначив, що законне місце України – в НАТО
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що законне місце України — у Північноатлантичному альянсі
Про це він сказав у коментарі CNBC у Кишиневі, де проходить друга зустріч Європейської політичної спільноти, інформує Sky news.
"Я згоден з генеральним секретарем НАТО: Україні законне місце в НАТО", - заявив Сунак.
Прем’єр-міністр Великої Британії зазначив, що країни-союзники надсилають сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони захищатимуть безпеку України в довгостроковій перспективі.
"Ми хочемо переконатися, що запровадили заходи безпеки для України на довгострокову перспективу і що надіслали дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо. Ми тут залишаємося і продовжуватимемо підтримувати Україну не тільки зараз, а й у майбутньому", - зазначив Сунак.
- Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 1 червня, взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який приймає Молдова.
- У межах саміту Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, якому подякував за ракети Storm Shadow та за лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій.
- За результатами саміту Зеленський відзначив, що делегація України провела десятки зустрічей, де були обговорені важливі питання та ухвалено рішення.
- 20 квітня Столтенберг під час візиту в Україну заявив, що законне місце України – в євроатлантичній сім'ї, законне місце України – в НАТО.
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