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Україна має отримати спрощену процедуру вступу до НАТО, - нардепка Кравчук

30 травня, 2023 вiвторок
17:46
Війна з Росією Євгенія Кравчук

Народна депутатка Євгенія Кравчук вважає, що класичний ПДЧ для вступу до НАТО Україні не зовсім підходить

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна зараз проводить дуже скоординовану міжнародну діяльність по саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Варто зазначити, що про цей саміт на кожній міжнародній зустрічі говорить наш президент. Ми, як депутати, прийняли відповідну резолюцію. Тобто ми артикулюємо позицію, що нам не достатньо просто повторити те, що було з 2008 року", - пояснила Кравчук.

Нардепка додала, що Україна має отримати спрощену процедуру вступу до НАТО.

"Зрозуміло, що на саміті у Вільнюсі нас не приймуть до НАТО. Також ми розуміємо, що ПДЧ, як стандартна процедура вступу до НАТО, нам не зовсім підходить. Крім того, є приклад Фінляндії. Ми маємо отримати спрощену процедуру вступу до НАТО. Також слід зауважити, що союзники приділяють велику увагу нашим діям на фронті. Оскільки з відкритим конфліктом нас не приймуть до НАТО", - додала вона.

  • 4 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня саміту в Брюсселі зазначив, що Україна стане членом НАТО - позиція Альянсу не змінилася.
  • 5 квітня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав можливе членство України в НАТО неприйнятним. Він пообіцяв зробити все, аби Альянс не став стороною конфлікту з Росією. 
  • 6 квітня голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі ствердив, що нині не час для конкретики щодо вступу України до НАТО, пріоритетом є обороноздатність ЗСУ. 
  • 12 травня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі, обговорюватимуть можливість членства України в Альянсі
Україна
Росія
російська армія
саміт НАТО
НАТО
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