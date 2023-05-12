Президент Литви заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть можливість членства України в Альянсі
Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі, обговорюватимуть можливість членства України в Альянсі
Про це він сказав під час візиту до Португалії.
Науседа обговорив із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, питання безпеки та оборони, санкції ЄС проти Росії.
Говорячи про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, Науседа підкреслив, що це буде історична можливість ухвалити ключові рішення для безпеки Альянсу.
"Важливо домовитися про збільшення видатків на оборону, зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони, а також надіслати потужний меседж щодо співпраці України з НАТО та її членства в євроатлантичній архітектурі безпеки", – сказав президент Литви.
Він зазначив, що необхідно також посилювати співпрацю у боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією.
- 10 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що сьогодні питання вступу України до НАТО не розглядається, як і раніше.
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