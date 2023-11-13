"Працюємо, щоб отримати безумовне рішення": Зеленський про нараду щодо переговорів з ЄС

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів", - каже глава держави.

Зеленський підкреслив, що для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії.

"Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує", - додав президент.