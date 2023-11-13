"Працюємо, щоб отримати безумовне рішення": Зеленський про нараду щодо переговорів з ЄС
У понеділок, 13 листопада, Володимир Зеленський провів нараду щодо переговорів про вступ України до ЄС та зазначив, що уряд працює задля отримання "безумовного рішення"
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів", - каже глава держави.
Зеленський підкреслив, що для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії.
"Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує", - додав президент.
- У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС. Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу"
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