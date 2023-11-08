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Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України до ЄС

8 листопада, 2023 середа
21:02
Суспільство

У середу, 8 листопада, Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу"

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави провів зустріч із послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою та отримав від неї затверджений звіт Єврокомісії про прогрес України в межах пакета розширення у 2023 році. Зазначається, що це вперше Європейська комісія здійснила оцінку реформ в Україні як у країні-кандидаті.

Зеленський наголосив, що наша країна починає підготовку до переговорного процесу з ЄС.

"З метою забезпечення якнайшвидшого виконання решти рекомендацій Єврокомісії задля ухвалення позитивного рішення лідерами ЄС у грудні 2023 року сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу, Кабінет Міністрів України має ініціювати проведення консультацій із Європейською комісією щодо визначення організаційних аспектів переговорного процесу, забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС.

"Хочу наголосити, що ми маємо спільні цінності з усіма європейцями, європейськими країнами. За них ми й боремося. І цей висновок Єврокомісії є одним із дуже важливих етапів нашої майбутньої перемоги. Ми вдячні всім лідерам, які підтримують нас. Віримо, що ми продовжимо цей успіх у грудні", - сказав президент.

  • У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.
ЄС
Єврокомісія
Володимир Зеленський
євроінтеграція
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