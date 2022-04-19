Працювати у повному обсязі продовжують 41% українських компаній, 16% виплачують зарплатню повністю, - Американська торговельна палата в Україні

Про це повідомила Американська торгова палата з посиланням на опитування, проведене 12-18 квітня серед 103 з понад 600 компаній-членів.



"72% компаній-членів Палати продовжують виплачувати заробітну плату та надають додаткову допомогу під час війни. 16% виплачують заробітну плату в повному обсязі, 6% частково скоротили заробітну плату, інші 6% компаній виплачують 50% заробітної плати", – повідомила бізнес-асоціація.



Як свідчать дані опитування бізнесу, продовжують повністю працювати 41% респондентів, ще 50% працюють частково. При цьому майже третина (29%) перевезла свої потужності в інші регіони України, а закордон переїхало 19% компаній, що взяли участь в опитуванні. Ще 15% довелося закрити регіональні офіси, а 2% повністю припинили роботу.



"Продовжувати вести діяльність в Україні означає продовжувати підтримувати економіку. 87% компаній-членів Палати готові брати активну участь у відбудові економіки України після війни. У нас багато роботи попереду для процвітання України, і ми бачимо, як відважні українці ведуть її до перемоги", – прокоментував результати опитування Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.



Безпеку та захист співробітників як виклик назвали 79% представників бізнесу. Ще 50% вбачають виклик у влаштуванні логістики та транспорту під час війни, а відсутність клієнтів і замовлень сприймають як виклик 36% респондентів.



Що стосується виробничих потужностей, то 20% представників бізнес-спільноти мають незначні ушкодження своїх потужностей, 3% – невиправні ушкодження, ще 3%– досі під окупацією, інші 3% досі не мають інформації щодо пошкоджень. При цьому 57% компаній-членів Палати не зазнали жодних ушкоджень під час війни, свідчить опитування.

Нагадаємо, В Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу.

У Києві бізнес відновлює роботу: 9 квітня працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень.



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