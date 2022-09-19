Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Такої монархії, на чолі якої стояла Єлизавета ІІ, вже не буде. Те, що зробить Карло ІІІ, – це буде такий перехід до його сина, принца Валлійського Вільяма. Королівські оглядачі здебільшого наголошують на тому, що оцей перехідний момент, коли правитиме Карло ІІІ, перед тим, як корону перебере принц Вільям, це буде така трансформація британської монархії до вимог сучасності. Для того, якою вона може і має бути за нових історичних умов. Відтак нам залишається лише чекати й дивитися, як все це розвивається", - сказав Ковач.

Нагадаємо, 73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства. 8 вересня, померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

Раніше повідомлялося, що новий король Сполученого Королівства Чарльз взяв собі ім’я Карл III.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb