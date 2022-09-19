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Правління Чарльза ІІІ – лише перехідний етап у британській монархії, - кореспондент Ковач

19 вересня, 2022 понедiлок
15:15
Новини король Карл ІІІ

На думку британського кореспондента Радіо Свобода Олеся Ковача, правління Чарльза ІІІ буде перехідним етапом британської монархії, перш ніж королем стане принц Вільям

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Такої монархії, на чолі якої стояла Єлизавета ІІ, вже не буде. Те, що зробить Карло ІІІ, – це буде такий перехід до його сина, принца Валлійського Вільяма. Королівські оглядачі здебільшого наголошують на тому, що оцей перехідний момент, коли правитиме Карло ІІІ, перед тим, як корону перебере принц Вільям, це буде така трансформація британської монархії до вимог сучасності. Для того, якою вона може і має бути за нових історичних умов. Відтак нам залишається лише чекати й дивитися, як все це розвивається", - сказав Ковач.

  • Нагадаємо, 73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства. 8 вересня, померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.
  • Раніше повідомлялося, що новий король Сполученого Королівства Чарльз взяв собі ім’я Карл III.

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