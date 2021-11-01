Правляча команда Зеленського продовжує тиск на "Суспільне" і наступ на свободу слова, - заява громадських діяічів і політиків
Українські політики та громадські діячі виступили із заявою на підтримку журналістів "Суспільного" у конфлікті з Офісом президента і з критикою дій чинної влади, в яких підписанти вбачають наступ на свободу слова
Заяву оприлюднив у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Правляча команда Зеленського продовжує системну і брудну кампанію проти журналістів "Суспільного". Ток-шоу "Зворотній відлік", яке виходить на телеканалі, стало основним об'єктом цих ударів. Мало не щодня відбуваються нові і нові атаки з метою дискредитації суспільного мовника і його журналістів. Ллється відверта брехня, ставиться під сумнів доцільність державного фінансування "Суспільного". Завданням атак є знищення професійної репутації", - йдеться у заяві.
Автори заяви вважають, що президент Володимир Зеленський схвалює кампанію проти журналістів "Суспільного".
"Усе розпочалося з того, що представники тіньового медіа-департаменту Офісу Президента на чолі з Подоляком в ультимативному тоні спілкувалися з редакцією "Зворотнього відліку" про участь в програмі представників владної парламентської фракції "Слуга народу". Журналісти відкинули ці неприпустимі ультиматуми. Після цього розпочався цілеспрямований публічний тиск на "Суспільне", ток-шоу "Зворотній відлік" і безпосередньо на ведучих програми - Мирославу Барчук і Павла Казаріна. Провідну роль у наступі на свободу слова відвели колишньому журналісту Лещенку. Сьогодні він перетворився на заангажованого тенденційного рупора влади. Саме Лещенко регулярно обливає брудом "Суспільне" і його журналістів. Про те, що владна команда схвалює таку тональність спілкування з журналістами, і зі ЗМІ загалом, свідчать як заява Володимира Зеленського на брифінгу у Черкасах, так і публічні реакції очільника тіньового медіа-департаменту ОПУ Подоляка", - наголошують підписанти.
Конфлікт Офісу президента з журналістами автори заяви вважають проявом тенденції наступу на свободу слова в Україні.
"Ситуація із суспільним мовником символізує тривожну тривалу тенденцію наступу на свободу слова упродовж останніх років. Тільки останнім часом, окрім інциденту довкола "Суспільного", відбулися неприпустимі і дикунські протиправні дії щодо журналістів Слідство.інфо в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Мецгера, а також зрив показу у "Малій опері" журналістського фільму-розслідування "Офшор 95". Це далеко не всі приклади зневажливого ставлення і зловживання владою команди Зеленського щодо медіаспільноти. Важливо наголосити на тому, що не варто змішувати в одне ціле випадки порушення прав вільних ЗМІ із боротьбою, яку держава веде з проросійськими пропагандистами. Ми підтримуємо обмежувальні заходи щодо російських пропагандистських суб'єктів, які діяли і ще діють на території під прикриттям засобів масової інформації. В час війни на території України не місце кремлівським медіа-помийкам. Водночас, ми маємо послідовно захищати свободи слова справжніх журналістів і ЗМІ", - наголосили автори заяви.
Заяву підтримали громадські та політичні діячі:
- Йосиф Зісельс, учасник ініціативної групи "Першого грудня"
- Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний посол
- Данило Лубківський, громадський діяч
- Микола Княжицький, народний депутат від "Європейської Солідарності"
- Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС
- Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат VIII скликання
- Володимир В'ятрович, народний депутат
- Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
- Андрій Левус, голова Наглядової ради Української стратегічної ініціативи
- Михайло Басараб, політолог
- Галина Хараз, координатор проєктів, присвячених Бабиному Яру у Ваад України
- Ігор Лапін, співкоординатор Рух Опору Капітуляції, Ветеран російсько-української війни, правозахисник, народний депутат VIII скликання
- Борислав Береза, голова політичної партії "Экопартія Берези"
- Мирослав Гай, керівник Благодійного Фонду Мир і Ко, член координаційної Ради Руху Опору Капітуляції
- Карл Волох, блогер
- Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії
- Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова
- Валентин Балагура, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
- Тарас Гребеняк, координатор ГО Українська справа
- Олена Кравченко, виконавчий директор "Екологія - Право - Людина"
- Кирило Данильченко, помічник керівника Ваад України
- Дмитро Сінченко, голова ГО Асоціація Політичних Наук
- Наталія Луковська, Керівник відділу інновацій (R&D) в ТОВ "Діскавері бурове обладнання-Україна""
- Владислав Грезєв, голова ГО "ОПІРОРГ"
- Максим Дядик, підприємець, Меценат премії ім. Георгія Гонгадзе
- Арсеній Князьков, кінознавець Національного центру Олександра Довженка
- Артур Харитонов, президент Ліберально-Демократичної Ліги України, головний координатор Free Hong Kong Center
- Ілля Кононов, речник Руху Опору Капітуляції
- Павло Білоус, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
- Ігор Чепкасов, громадський активіст
- Марина Кузнєцова, громадський активіст
- Микола Марченко, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників
- Ілля Нейман, громадський активіст
- Олександр Хренов, активіст Руху Опору Капітуляції
- Сергій Марцінко, керівник ГО "БЛАГЕ ДІЛО"
- Нагадаємо, ведуча токшоу на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента почав тиснути на журналістів програми.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву про тиск на журналістів з боку ОПУ, зауваживши, що для влади "принципово", щоб позицію держави представляли в ефірах.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву телеведучої про тиск з боку ОПУ, назвавши її "хайпом".
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