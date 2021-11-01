Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Правляча команда Зеленського продовжує тиск на "Суспільне" і наступ на свободу слова, - заява громадських діяічів і політиків

Правляча команда Зеленського продовжує тиск на "Суспільне" і наступ на свободу слова, - заява громадських діяічів і політиків

1 листопада, 2021 понедiлок
16:20
Суспільство Микола Княжицький

Українські політики та громадські діячі виступили із заявою на підтримку журналістів "Суспільного" у конфлікті з Офісом президента і з критикою дій чинної влади, в яких підписанти вбачають наступ на свободу слова

Заяву оприлюднив у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"Правляча команда Зеленського продовжує системну і брудну кампанію проти журналістів "Суспільного". Ток-шоу "Зворотній відлік", яке виходить на телеканалі, стало основним об'єктом цих ударів. Мало не щодня відбуваються нові і нові атаки з метою дискредитації суспільного мовника і його журналістів. Ллється відверта брехня, ставиться під сумнів доцільність державного фінансування "Суспільного". Завданням атак є знищення професійної репутації", - йдеться у заяві.

Автори заяви вважають, що президент Володимир Зеленський схвалює кампанію проти журналістів "Суспільного".

"Усе розпочалося з того, що представники тіньового медіа-департаменту Офісу Президента на чолі з Подоляком в ультимативному тоні спілкувалися з редакцією "Зворотнього відліку" про участь в програмі представників владної парламентської фракції "Слуга народу". Журналісти відкинули ці неприпустимі ультиматуми. Після цього розпочався цілеспрямований публічний тиск на "Суспільне", ток-шоу "Зворотній відлік" і безпосередньо на ведучих програми - Мирославу Барчук і Павла Казаріна. Провідну роль у наступі на свободу слова відвели колишньому журналісту Лещенку. Сьогодні він перетворився на заангажованого тенденційного рупора влади. Саме Лещенко регулярно обливає брудом "Суспільне" і його журналістів. Про те, що владна команда схвалює таку тональність спілкування з журналістами, і зі ЗМІ загалом, свідчать як заява Володимира Зеленського на брифінгу у Черкасах, так і публічні реакції очільника тіньового медіа-департаменту ОПУ Подоляка", - наголошують підписанти.

Конфлікт Офісу президента з журналістами автори заяви вважають проявом тенденції наступу на свободу слова в Україні.

"Ситуація із суспільним мовником символізує тривожну тривалу тенденцію наступу на свободу слова упродовж останніх років. Тільки останнім часом, окрім інциденту довкола "Суспільного", відбулися неприпустимі і дикунські протиправні дії щодо журналістів Слідство.інфо в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Мецгера, а також зрив показу у "Малій опері" журналістського фільму-розслідування "Офшор 95". Це далеко не всі приклади зневажливого ставлення і зловживання владою команди Зеленського щодо медіаспільноти. Важливо наголосити на тому, що не варто змішувати в одне ціле випадки порушення прав вільних ЗМІ із боротьбою, яку держава веде з проросійськими пропагандистами. Ми підтримуємо обмежувальні заходи щодо російських пропагандистських суб'єктів, які діяли і ще діють на території під прикриттям засобів масової інформації. В час війни на території України не місце кремлівським медіа-помийкам. Водночас, ми маємо послідовно захищати свободи слова справжніх журналістів і ЗМІ", - наголосили автори заяви.

Заяву підтримали громадські та політичні діячі:

  • Йосиф Зісельс, учасник ініціативної групи "Першого грудня"
  • Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний посол
  • Данило Лубківський, громадський діяч
  • Микола Княжицький, народний депутат від "Європейської Солідарності"
  • Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС
  • Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат VIII скликання
  • Володимир В'ятрович, народний депутат
  • Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
  • Андрій Левус, голова Наглядової ради Української стратегічної ініціативи
  • Михайло Басараб, політолог
  • Галина Хараз, координатор проєктів, присвячених Бабиному Яру у Ваад України
  • Ігор Лапін, співкоординатор Рух Опору Капітуляції, Ветеран російсько-української війни, правозахисник, народний депутат VIII скликання
  • Борислав Береза, голова політичної партії "Экопартія Берези"
  • Мирослав Гай, керівник Благодійного Фонду Мир і Ко, член координаційної Ради Руху Опору Капітуляції
  • Карл Волох, блогер
  • Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії
  • Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова
  • Валентин Балагура, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
  • Тарас Гребеняк, координатор ГО Українська справа
  • Олена Кравченко, виконавчий директор "Екологія - Право - Людина"
  • Кирило Данильченко, помічник керівника Ваад України
  • Дмитро Сінченко, голова ГО Асоціація Політичних Наук
  • Наталія Луковська, Керівник відділу інновацій (R&D) в ТОВ "Діскавері бурове обладнання-Україна""
  • Владислав Грезєв, голова ГО "ОПІРОРГ"
  • Максим Дядик, підприємець, Меценат премії ім. Георгія Гонгадзе
  • Арсеній Князьков, кінознавець Національного центру Олександра Довженка
  • Артур Харитонов, президент Ліберально-Демократичної Ліги України, головний координатор Free Hong Kong Center
  • Ілля Кононов, речник Руху Опору Капітуляції
  • Павло Білоус, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
  • Ігор Чепкасов, громадський активіст
  • Марина Кузнєцова, громадський активіст
  • Микола Марченко, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників
  • Ілля Нейман, громадський активіст
  • Олександр Хренов, активіст Руху Опору Капітуляції
  • Сергій Марцінко, керівник ГО "БЛАГЕ ДІЛО"
  • Нагадаємо, ведуча токшоу на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента почав тиснути на журналістів програми.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву про тиск на журналістів з боку ОПУ, зауваживши, що для влади "принципово", щоб позицію держави представляли в ефірах.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву телеведучої про тиск з боку ОПУ, назвавши її "хайпом".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
свобода слова
Микола Княжицький
журналісти
Офіс президента України
Читайте також:
Олексій Арестович
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
ФК Львів
29 жовтня, 2021 п'ятниця
УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
Михаил Федоров
31 жовтня, 2021 неділя
У "Дії" спростили процес генерації сovid-сертифікатів, більше не доведеться годинами крутити головою, - Федоров
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.22
    Купівля 26.22
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
1 листопада
19:26
Ironman
Українець тріумфував на турнірі Ironman
18:58
Василь Ломаченко
Офіційно: Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка, відома дата і місце проведення
18:56
Зеленський обговорив із Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі
18:48
"Дніпро-1" - "Минай"
"Дніпро-1" розтрощив "Минай" в УПЛ
18:30
Нацполіція викрила розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС
18:27
До трьох років ув'язнення: комітет Ради рекомендував посилити відповідальність за підробку COVID-документів
17:54
У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів на Porsche
17:43
ООС
Окупанти обстріляли Об'єднані сили з протитанкової зброї, українські військові відповіли
17:32
Роберто Де Дзербі
"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів
17:26
Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи
17:22
Артем Мілевський
У "Динамо" передумали через 8 років повертати в клуб Мілевського, - ЗМІ
17:13
Інна Совсун
Про проблему з киснем у лікарнях влада знала з попередньої хвилі COVID-19, - Совсун
17:08
євробляха
Термін пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах спливе 10 листопада, - Держмитслужба
16:58
Анжеліка Терлюга (праворуч)
Призерка Олімпіади-2020 Терлюга розповіла, чи збирається завершити кар'єру
16:47
Ольга Стефанішина
На кліматичному саміті Україна протистоятиме російським спробам легалізувати окупацію Криму
16:34
МЗС
МЗС висловило протест у зв'язку з ліквідацією осередків українських меншин у Росії
16:26
Серхіо Агуеро
Зірка "Барселони" пропустить матч проти "Динамо" в ЛЧ через проблеми з серцем
16:16
Opendatabot
Реєстр великих платників податків на наступний рік скоротився на 32 компанії, - Opendatabot
16:01
На Київщині правоохоронці викрили групу автокрадіїв
15:56
Дмитро Муратов
Нобелівську премію миру вручатимуть у грудні в Осло
15:47
вакцина
"Українці починають масово робити щеплення": за останні чотири дні в "Дії" згенерували 1 млн COVID-сертифікатів
15:46
посольство США
Російська риторика щодо України вводить в оману та сприяє ескалації напруженості, - посольство США
15:38
вибори в Україні
Вибори мера Харкова: імовірний другий тур, - "Опора"
15:37
Зеленський обговорив активізацію торгово-економічного і воєнного співробітництва з еміром Катара
15:24
"Маємо право на захист національних інтересів": військовий експерт про застосування Україною "Байрактарів" у зоні ООС
15:16
школа карантин
Двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися 69,2% вчителів, - Шкарлет
15:12
Оголошено довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2021 року
15:07
COVID-сертифікат
У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів
14:54
Наталка Діденко
Українцям слід очікувати похолодання і дощі, - синоптик Наталка Діденко
14:46
Рада вимагатиме від Кабміну тимчасово заборонити експорт кисню, - Арахамія
14:43
Анатолій Тимощук
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
14:35
Віктор Ляшко
Ляшко: У трьох українських областях "червоної" зони стабілізуються COVID-показники
14:29
Еміл Карас
Асистент Луческу обізвав арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо" клоуном
14:13
Затримання окупантами 19 кримських татар біля Сімферопольського "суду": серед них 7 жінок і двоє журналістів
14:09
"Vax": Оксфордський словник назвав слово 2021 року
13:57
Слуга народу
На довиборах у ВРУ на обох округах перемагають "Слуги народу"
13:55
Укрзалізниця
Укрзалізниця отримала перші п'ять пасажирських вагонів від від Крюківського заводу
13:50
Нуну Ешпіріту Санту
Англійський топ-клуб "Тоттенгем" позбувся головного тренера
13:43
Київ осінь погода
У Києві температура повітря у жовтні була нижчою за кліматичну норму, - обсерваторія Срезневського
13:36
вакцина
Найбільше вакцинованих – у Києві, а найменше – на Волині й Закарпатті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV