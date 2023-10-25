Я звернула увагу от на такий слайд і вирішила трохи прокоментувати.

Фото: Facebook Олександри Дворецької

Чи правда існує заборона наразі проводити мирні зібрання, бо війна? А як же тоді суботні акції-протести з вимогою передати гроші на потреби ЗСУ?

Коротка відповідь — ні, прямої заборони на проведення мирних зібрань не існує.

Але давайте трохи поясню.

Україна має дуже ліберальне законодавство у сфері захисту права на свободу зібрань, а дві Революції — Помаранчева і Гідності — зробили з цього права "священу корову" для української демократії.

І правда, якщо вам треба швидко оцінити рівень демократії в країні достатньо подивитися на реалізацію двох пов'язаних прав: свободи зібрань і свободи вираження поглядів (свободу слова), і все стане ясно.

До повномасштабного вторгнення мирне зібрання міг обмежити лише суд. До нього могли звернутися з такою забороною органи виконавчої влади, проте такі звернення і рішення про заборону майже звелися до 0 після 2014 року.

Нас з вами цікавить стаття 39 Конституції. Вона і правда, Указом президента України "Про запровадження воєнного стану" №64/2022 має можливість обмежуватись:

"У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України".

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Але між "можуть обмежуватися" і "заборонено" існує різниця. Тут ми очікуємо, що таке обмеження, як і раніше, може бути встановлено судом або військовою адміністрацією на відповідній території, в разі, якщо до цього є обґрунтовані підстави.

І це означає, що заборони як такої немає.

Саме тому ми маємо абсолютно законні мирні збори, коли прощаємося із загиблими героями на центральних площах міст, і коли вимагаємо справедливого розподілу бюджету.

Головна відмінність і можливість обмеження, що в умовах воєнного стану (як і в мирний час) можуть обмежуватися заходи, які загрожують нацбезпеці.

В умовах воєнного стану просто таких чинників більше, ніж до лютого 2022.

Так що, шановні громадяни, право на мирні зібрання у нас є, а в росіян немає. А вони хочуть, щоб і у нас не було, і всюди був концтабір. Тому і війна, бо диктатори бояться вільних людей.

А ми хто, ми козаки!

Джерело

Про авторку. Олександра Дворецька, громадська діячка, правозахисниця, член правління Благодійного фонду Восток SOS.

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