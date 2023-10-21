"Бруківка нікого не врятує": у Києві, Одесі, Дніпрі та Черкасах під стінами міських адміністрацій відбулись акції протесту

Про мітинг під стінами Київської міської адміністрації повідомляє місцеве видання "Наш Київ".

Вчергове вранці, 21 жовтня, під стінами КМДА пройшов традиційний суботній мітинг. Активісти продовжують вимагати від столичної влади посилити підтримку ЗСУ замість того, аби витрачати бюджетні кошти на сумнівні закупівлі.

Фото: dumskaya

"Біля адміністрації зібралися десятки киян з українськими прапорами та плакатами. Транспаранти містили написи "Позорний бюджет", "Гроші на ЗСУ", "Бруківка нікого не врятує" тощо. Люди на акції скандували "Гроші на ЗСУ!" та "Ганьба"", - йдеться у повідомленні.

Однією з основних вимог мітингувальників цього разу було виділити 20% столичного бюджету на наступний рік на підтримку захисників і захисниць України.

Аналогічний мітинг пройшов під стінами міської адміністрації у Одесі. Про це повідомляє "Думська".

Сотні одеситів вкотре зібралися сьогодні під стінами мерії з вимогою спрямувати кошти міського бюджету на підтримку ЗСУ. Учасники акції скандували: "Все для перемоги", "В першу чергу ЗСУ", "Владо, почуй громаду".

Зокрема, містяни розгорнули величезні банери з написами: "Гена, віддай наші гроші ЗСУ" і "900 млн на дрони та РЕБи".

Фото: dumskaya

Наприкінці мітингу присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України і зробили спільну фотографію на сходах мерії.

Фото: dumskaya

Зокрема, подібний мітинг пройшов і у Дніпрі. Про це інформує " 9 канал ".

Учасники акції зібралися зранку під стінами міської ради з вимогою перерозподілити бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Люди проти, аби у воєнний час бюджетні кошти витрачались на піар чиновників з перекладанням плитки, "золотим" ремонтом стадіонів тощо.

Учасники акції скандували "Гроші на ЗСУ". Також протестувальники розташувалися вдовж дороги та через плакати закликали водіїв проїжджаючих авто посигналити на їх підтримку.

"Зараз у суспільстві точиться полеміка, куди доцільніше направляти кошти з місцевих бюджетів, які уряд залишив у громадах. Одні вимагають, аби якомога більше коштів передавали на потреби ЗСУ. А інші громадяни відстоюють право на проведення благоустрою міста, аргументуючи, що попри війну життя не повинно зупинятися. Тільки, аби цей благоустрій мав прозорий кошторис", - йдеться у повідомленні.

З вимогою спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ замість ремонту доріг та бруківки зібрались мітингувальники під стінами міської адміністрації Черкас. Про повідомляє " Про все.ck.ua ".

Зокрема мітингувальників обурило те, що на останній сесії міської ради депутати проголосували за спрямування 1,5 мільйона гривень на фінансову підтримку баскетбольної команди "Черкаські Мавпи".

"Так, "Черкаські Мавпи" - це гордість Черкас, але ЗСУ - це гордість всієї України. Я не згодна з тим, що зараз виділяють мільйони на ремонти вулиць чи благодійні концерти, на яких збирають менше, ніж витрачають", - каже черкащанка Валерія Цимбал.

Депутатка Черкаської міської ради Валерія Шинкарьова, яка голосувала "за" виділення коштів для "Черкаських Мавп", також прийшла на мітинг.

"Я першочергово голосувала за дітей. Я мама п'ятьох дітей, яка з початку повномасштабної війни почала волонтерити. Моїм дітям потрібен не баскетбол чи волейбол, а живий батько, - відповіла Валерія Цимбал, чоловік якої нині служить в ЗСУ", - пояснила вона.