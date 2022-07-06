Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграм.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді", – написав Офіс.

В Офісі не називають ім'я звинуваченого у держзраді екс-парламентаря, але вказується, що раніше суд наклав арешт на комплекс "Ведмежа діброва", яким володіла дружина народного депутата, звичуваченого у держзраді. При цьому кінцевою бенефіциаркою комплексу виступає дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Що стосується гелікоптера та літака, якими користувалася родина Медведчука, правоохоронці їх вилучили та передали у користування Збройним Силам України.

Триває досудове розслідування за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном, додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у червні суд продовжив арешт Медведчука та заарештував його вагон-ресторан із меблями, 279 картин, годинники і посуд.

Личаківський суд 18 березня суд дозволив заарештувати кума Путіна Віктора Медвдчука. А 12 квітня Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.

21 травня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

2 червня ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука, а справу передали до суду.

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