Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука
Суд арештував гелікоптер та літак обвиуваченого в державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука
Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграм.
"За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді", – написав Офіс.
В Офісі не називають ім'я звинуваченого у держзраді екс-парламентаря, але вказується, що раніше суд наклав арешт на комплекс "Ведмежа діброва", яким володіла дружина народного депутата, звичуваченого у держзраді. При цьому кінцевою бенефіциаркою комплексу виступає дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.
Що стосується гелікоптера та літака, якими користувалася родина Медведчука, правоохоронці їх вилучили та передали у користування Збройним Силам України.
Триває досудове розслідування за фактами зловживання владою або службовим становищем та заволодіння майном, додали в Офісі генпрокурора.
- Нагадаємо, у червні суд продовжив арешт Медведчука та заарештував його вагон-ресторан із меблями, 279 картин, годинники і посуд.
- Личаківський суд 18 березня суд дозволив заарештувати кума Путіна Віктора Медвдчука. А 12 квітня Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.
- 21 травня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.
- 2 червня ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука, а справу передали до суду.
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