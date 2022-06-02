ДБР завершило розслідування щодо держзради Медведчука

Про це повідомили у ДБР.

У ДБР зазначили, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

За даними слідства, народний депутат надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав інформацію щодо місць дислокації військових формувань України та сприяв в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії "Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ" (перебуває у розшуці), посадовими особами Російської Федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей. Мова йде про незаконне видобування нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу.

За даними Служби безпеки України, це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваним в ньому також проходить народний депутат Тарас Козак.

12 квітня Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.

21 травня Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

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