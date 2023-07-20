Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
У четвер, 20 липня, правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних із холдингом "Київміськбуд"
Про це повідомив відсторонений від обов'язків директор компанії Ігор Кушнір.
Він заявляє, що менеджмент компанії "в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо".
Кушнір стверджує, що компанія працює виключно у правовому полі, тому висловлює впевненість у позитивних результатах аудиту.
"Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. "Київміськбуд! продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває. Впевнений, що все буде добре!", - пише він.
Довідка: Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.
Також раніше журналісти виявили збудоване закрите котеджне містечко. Воно з'явилося на землі у Козині, яку вивели з "Київміськбуду". Цікаво, що звели його бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді в НАБУ зацікавилися діяльністю "Київміськбуду". Крім того, спеціальну комісію, яка б мала перевірити опубліковані у ЗМІ факти, створила Київрада.
6 липня наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії "Київміськбуд". На цей час керівника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків.
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