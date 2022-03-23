Правоохоронці у Слов'янську затримали прихильницю "руського міра", яка здавала позиції ЗСУ в соцмережах
Мешканка Слов'янська працювала двірником і постила в соцмережах позиції ЗСУ
Про це повідомила Національна поліція у Telegram.
"Затримали жінку оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із спецпризначеннями КОРДу", – йдеться у повідомленні.
У помешканні жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флешку.
"Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мір". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також призивала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу", – розповіли в Нацполіції.
Зокрема, затримана висвітлювала переміщення військової техніки, розповідала про місця її розташування та автодороги, через які можна проїхати до Слов'янська.
Прихильницю "руського міра" доставлено до Слов’янського відділу поліції.
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