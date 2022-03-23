Правоохоронці у Слов'янську затримали прихильницю "руського міра", яка здавала позиції ЗСУ в соцмережах

Про це повідомила Національна поліція у Telegram.



"Затримали жінку оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із спецпризначеннями КОРДу", – йдеться у повідомленні.



У помешканні жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флешку.



"Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мір". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також призивала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу", – розповіли в Нацполіції.



Зокрема, затримана висвітлювала переміщення військової техніки, розповідала про місця її розташування та автодороги, через які можна проїхати до Слов'янська.



Прихильницю "руського міра" доставлено до Слов’янського відділу поліції.

Нагадуємо, НАЗК формує реєстр потенційних колаборантів.

20 березня 2022 року, біля будинку колишнього мера Херсону, в минулому члена Партії регіонів Володимира Сальдо, що наразі публічно підтримує дії російських окупантів у місті, невідомі розстріляли автомобіль "Мерседес". Розстріляна машина належить соратнику Володимира Сальда Павлу Слободчикову.