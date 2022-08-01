Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Як йдеться у повідомленні, доброволець територіальної оборони продавав військову гуманітарну допомогу. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за фактом продажу гуманітарної допомоги (стаття 201-2, ч. 3 КК України).

"За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника Голови Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами РФ, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних сил України", - пише пресслужба ОГП.

Також зазначається, що правоохоронці затримали чоловіка під час збуту гуманітарної допомоги.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Києві ДСР Національної поліції України.

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