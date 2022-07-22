Про це повідомили у Службі безпеки України та в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у квітні цього року керівник і засновник мережі підприємств, яке спеціалізується на продажу товарів військового призначення, звернулися до однієї з військових частин Нацгвардії України у Києві з проханням надати їхньому підприємству сертифікат кінцевого споживача з метою ввезення на митну територію України військової амуніції – бронепластин і захисних шоломів для подальшої безоплатної передачі цій військовій частині.

Отримавши сертифікат, підприємці ввезли на територію України з Польщі 1500 бронепластин і 300 балістичних шоломів. Військову амуніцію оформили як гуманітарну допомогу, тим самим уникнувши проходження митних формальностей і сплати митних платежів до держбюджету.

У подальшому організатори оборудки відмовилися передавати майно на потреби війська. Вони наполягали на передачі гуманітарної допомоги виключно за гроші – за роздрібною ціною шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Ввезені бронепластини та шоломи вони виставили на продаж через мережу своїх підприємств.

Правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання підприємців, а також у магазинах і складах належних їм підприємств. У підсумку вилучили частину нереалізованої військової амуніції, чорнові записи та 120 тис незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Ринкова вартість ввезеної військової амуніції – близько 8 млн грн. Вилучене військове спорядження буде передано українським захисникам.

Обом організаторам нелегального продажу повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють причетність підозрюваних до інших незаконних дій із гуманітарною допомогою.

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