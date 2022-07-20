Про це повідомила Служба безпеки України.

Співробітники СБУ повідомили, що на Волині члени благодійного фонду налагодили злочинну схему продажу військової гуманітарної допомоги, яку вони отримували від Європейського союзу. За даними СБУ, затримано жінку, яка намагалася продати військову амуніцію на майже 600 тис. грн.

"Вчора, 19 липня, оперативники УСР викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані "розгрузки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час обшуків співробітники СБУ вилучили військове спорядження та амуніцію на суму понад 28 млн грн.

"У ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, "чорнові" записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень", - пише СБУ.

На Харківщині СБУ ліквідувала підпільну криптоферму.

СБУ викрила в Києві підпільну типографію.

СБУ опублікувала список телеграм-каналів, які працюють на Росію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb